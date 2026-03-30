El actor y humorista Josema Yuste, figura emblemática del entretenimiento en España y exintegrante del histórico dúo Martes y Trece, ha vuelto a expresar su firme oposición a la gestión del Gobierno liderado por Pedro Sánchez. Durante su intervención en el podcast The Chit Chat Club, el comediante denunció la existencia de un "pensamiento único" promovido desde el Ejecutivo y señaló cómo la actual polarización política afecta negativamente a quienes, como él, mantienen posturas disidentes dentro del sector cultural.

Yuste se define como un demócrata liberal de centro derecha y asegura que no piensa modificar sus convicciones a pesar de las posibles repercusiones profesionales. "Yo soy como soy, sé que soy una persona absolutamente normal, tolerante y demócrata. Soy de centro derecha, lo he dicho siempre", afirmó tajantemente, añadiendo además: "Yo no soy de izquierdas, no votaré jamás a un partido de izquierdas en mi vida, lo tengo muy claro".

A pesar de la claridad de sus ideales, el actor quiso subrayar que su postura se basa en el respeto mutuo, algo que, según su visión, no recibe de vuelta por parte del entorno gubernamental. "Respeto a la gente que es de izquierda, del PSOE, de Sumar y de Podemos. No tengo nada en contra. Cada uno puede pensar lo que quiera", aclaró. Sin embargo, mostró su indignación ante el uso de etiquetas despectivas: "Lo que me molesta es que desde el presidente del Gobierno pasando por muchísima gente de sus socios llamen fachas o 'los malos', como dijo la ministra de Hacienda, a los que no pensamos como ellos".

En este sentido, Josema Yuste criticó duramente el uso del término 'facha', dándole la vuelta al concepto para señalar la intolerancia ajena. "El que dice 'si tú no piensas como yo eres un facha', realmente el facha es él. El intolerante es él", aseveró el humorista, quien no dudó en personalizar su crítica: "Ione Belarra para mí es una facha, por ejemplo".

Para justificar esta afirmación, el actor hizo referencia a los ataques de la política hacia figuras del sector empresarial. "Una señora que dice que Juan Roig es un ser despreciable, aparte de imbécil, es una facha. Una persona que da miles de puestos de trabajo, que trata a sus empleados mejor que ningún otro empresario... llamarle 'ser despreciable' es de muy pocas luces. Así de claro", sentenció.

Finalmente, el intérprete reflexionó sobre el papel de los artistas en la sociedad, rechazando que la profesión deba estar ligada inevitablemente al activismo político de un solo signo. Para Yuste, es fundamental desvincular la creación artística de las ideologías de bloque. "No hay que hacer activismo, puedes decir 'soy de derechas' o 'soy de izquierdas'. No pasa nada. Y a partir de ahí, vamos a trabajar", defendió, concluyendo con una reivindicación sobre la propiedad de la creación artística: "¿Es que la cultura solo pertenece a la izquierda? No. Esto es una falacia y una estupidez. La cultura pertenece al pueblo, a la gente. Y los artistas se la brindamos a la gente".