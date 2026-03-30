El plató de Supervivientes fue el escenario este martes de un histórico encuentro entre la presentadora Sandra Barneda y su expareja Nagore Robles. El motivo de su primer cara a cara en años fue la propuesta formal por parte de la dirección del programa para que Robles se incorpore como concursante oficial de la edición 2026, ocupando el lugar dejado por las recientes bajas en el reality.

Durante la gala de este domingo en Telecinco, la dirección del espacio planteó a Robles las condiciones de su posible participación: acudiría como concursante de pleno derecho y con las mismas responsabilidades que el resto de los participantes. Ante la propuesta, Nagore Robles se dirigió a la audiencia y a la propia presentadora manifestando sus dudas iniciales debido a la dureza del formato: "Si yo voy a este concurso, es para ganar. No voy a ir a pasar el rato ni a ver qué pasa. Lleváis años pidiéndome que vaya, esto principalmente lo hago por vosotros, solo espero que cuando me nominen me salvéis porque pienso dároslo todo", aseguró, en lo que ya considera "la noticia de su vida".

Por su parte, Sandra Barneda mantuvo su rol como conductora del espacio, limitándose a subrayar la relevancia de la oferta pero demostrando que siguen teniendo química pese a su ruptura sentimental: "Es la propuesta que toda España estaba esperando ver. Ahora la decisión está en tus manos (...) Te veo emocionada", apuntaba Sandra Barneda; Nagore lo reconocía. Momento en el que la presentadora reflexionaba sobre su marcha a Honduras: "Lo vas a dar todo, los que te conocemos lo sabemos, pero no sabemos cómo vas a llevar esas inclemencias". A lo que ella respondía asegurando que lo único que tiene claro es que "no va a abandonar" bajo ningún concepto.

Este encuentro público se produce cuatro años después de que ambas comunicaran el fin de su relación sentimental. La pareja inició su vínculo en el año 2016, tras coincidir en las diversas galas de los debates de Gran Hermano. Durante seis años, mantuvieron una relación con una breve interrupción en 2019, hasta que en febrero de 2022 confirmaron su ruptura definitiva a través de un comunicado conjunto en sus perfiles de redes sociales. En dicho texto, especificaron que la separación se había producido meses atrás de mutuo acuerdo y bajo términos de respeto profesional.

Desde la ruptura, ambas han mantenido una relación de respeto mutuo y discreción, mientras han reconstruido su vida sentimental por separado. Sandra Barneda mantiene actualmente una relación con la bailarina Pascalle Paerel, con quien reside en Madrid. Por otro lado, Nagore Robles ha sido vinculada recientemente con la creadora de contenido Carla Flila, relación que llegó a finales del año pasado.