RTVE anuncia el fichaje de Manu Sánchez, defensor del "socialismo de yate y chalé"

Radiotelevisión Española (RTVE) ha anunciado el fichaje del humorista y comunicador andaluz Manu Sánchez, a quien definen desde el propio ente público como su "fichaje estrella" de cara a la próxima temporada. Según ha detallado la cadena a través de un comunicado oficial, el presentador se pondrá al frente de nuevos proyectos audiovisuales, cuyos detalles concretos y fechas de estreno se anunciarán próximamente.

Desde la dirección de RTVE destacan la relevancia de esta incorporación para sus futuros contenidos: "Su llegada no es un fichaje más, es una apuesta con identidad y ambición, con una mirada clara: Desde Andalucía al mundo. La cadena pública valora muy positivamente que el comunicador, nacido en la localidad sevillana de Dos Hermanas en 1985, cuenta con más de dos décadas de trayectoria artística a sus espaldas, destacando su perfil multidisciplinar y su innegable capacidad para conectar con el gran público.

💥 @_ManuSanchez_, fichaje estrella para la familia de rostros de RTVE. 👉 El comunicador, presentador y productor creará diferentes proyectos en la radiotelevisión pública.https://t.co/tx8YMke3EU pic.twitter.com/PQJInUBcOd — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) April 1, 2026

Los inicios y la consolidación de su carrera mediática tuvieron lugar principalmente en la televisión autonómica andaluza. En Canal Sur ha liderado, creado, dirigido y presentado a lo largo de los años numerosos formatos que han calado entre los espectadores. Entre sus programas más conocidos en esta etapa destacan títulos como De la Mano de Manu, Colga2 con Manu, La Semana Más Larga o el espacio de actuaciones Tierra de Talento, convirtiéndose en un verdadero referente del entretenimiento en el sur de España.

Su relación con la propia cadena pública no es nueva, ya que el sevillano ha tenido varias apariciones destacadas en La 1 de TVE en los últimos años. Ejerció como colaborador habitual del magacín Mejor Contigo, logró alzarse como segundo clasificado en el concurso de baile Bailando con las Estrellas y tomó las riendas como presentador del concurso de verano titulado ¿Juegas o Qué?.

Socialismo de yate y chalé

El presentador, afín a la izquierda, ya había deslizado en alguna ocasión que le gustaría trabajar en TVE. Hace un mes, en una charla en el programa de Jordi Évole, el presentador pidió que "ojalá ese late night que te gustaría hacer en Canal Sur, poniendo a todo el mundo en su sitio, lo pudieses hacer aunque durase una sola semana". A lo que Manu respondió: "Ojalá sea en TVE y no me obliguen a tener que renunciar a Andalucía".

En el mismo programa ambos hablaron de la ideología del cómico y presentador e hizo unas llamativas declaraciones. "Tengo un yate y creo en un socialismo de yate y chalé. Es que parece que por ser de izquierdas no podamos comer marisco (...) Hay gente de derechas que se cree que el marisco es solo para ellos. Yo trabajo mucho, pago el máximo de impuestos y con lo que me sobra me como lo que me da la gana. Me encantaría que aspirásemos a eso. Nos están convenciendo de que nuestras metas sean más cortas", confesó.

También habló sobre su relación con Canal Sur y con la actual dirección de la televisión pública, donde el Partido Popular ostenta la mayoría. Sánchez no coincidió profesionalmente con Susana Díaz, aunque sí trabajó durante anteriores gobiernos socialistas. Aun así, desde la llegada de Juanma Moreno a San Telmo, su productora ha desarrollado varios programas. "Soy el único rojo que habéis dejado en Canal Sur", bromeó ante el presidente de la Junta de Andalucía, que se encontraba entre las 2000 personas que formaban parte del público de La Cartuja, donde se grabó aquel programa

Su trayectoria

De forma paralela a su éxito regional, su trayectoria también se ha desarrollado en la televisión a nivel nacional. Ha logrado forjarse un sólido perfil de comunicador dentro del ámbito del humor y el espectáculo gracias a su participación en espacios muy populares como El Último Mono, Zapeando o el exitoso formato de imitaciones Tu Cara me Suena, donde demostró su versatilidad ante las cámaras y su capacidad de adaptación a diferentes registros televisivos.

Más allá de la pequeña pantalla, el sevillano ha cultivado una destacada trayectoria en radio. Ha colaborado en programas de gran audiencia como La Ventana de la cadena SER o el espacio matinal Anda Ya, en la emisora musical Los 40. A su faceta como locutor se suma su perfil empresarial y creador, impulsando proyectos de valor cultural y arraigo andaluz a través de su propia productora audiovisual, 16Escalones. El comunicado de RTVE recuerda su extensa carrera teatral y su papel activo como miembro de la Academia de Televisión y de las Ciencias y de las Artes del Audiovisual en España.