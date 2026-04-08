La localidad granadina de Montefrío se encuentra sumida en un estado de profunda indignación y zozobra tras el brutal ataque perpetrado por un individuo de origen marroquí que, armado con un hacha, hirió a tres personas en plena vía pública. El suceso, ocurrido a plena luz del día, ha dejado tras de sí un rastro de heridas graves, incluyendo a una mujer con lesiones craneales de consideración, y ha provocado una movilización ciudadana sin precedentes en el municipio.

Sin embargo, este estallido de violencia y la subsiguiente respuesta social parecen haber encontrado un curioso filtro en la televisión pública. Mientras el pueblo clama por una justicia que consideran ausente ante una escala de robos e inseguridad que ya duraba meses, Televisión Española ha optado por una narrativa de omisiones y silencios que resulta difícil de ignorar.

Resulta llamativo que, en una era de información instantánea, los principales espacios informativos de la cadena pública hayan decidido pasar de largo ante un evento de tal gravedad. Ni el Telediario de mediodía ni la edición nocturna han considerado relevante informar sobre el ataque o las concentraciones vecinales. Esta ausencia de cobertura en los grandes informativos solo se ve rota de forma parcial en Mañaneros 360, el matinal de Javier Ruiz y Adela González, donde, a pesar de dar voz a los vecinos, se sigue una línea de sutil opacidad al evitar mencionar la nacionalidad del agresor, un dato que los residentes consideran clave para entender el contexto de la conflictividad reciente en la zona.

Por lo que sea, RTVE omite decir que el detenido por atacar a hachazos a 3 vecinos de Montefrío es marroquí. Insiste en "un hecho puntual" cuando los vecinos denuncian la inseguridad. Será un olvido, no lo censuran porque "eso da votos a la ultraderecha"pic.twitter.com/6L3UrfVgkS — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) April 7, 2026

Esta tendencia a diluir los detalles de ciertos sucesos, que algunos sectores critican como una práctica habitual de RTVE para evitar estigmatizaciones, choca frontalmente con el testimonio de los afectados. Los vecinos, organizados ya en grupos masivos de mensajería para alertarse unos a otros, insisten en que sus quejas no nacen del racismo, sino de un abandono institucional que ha permitido que la convivencia se deteriore hasta niveles insostenibles.

Para los habitantes de Montefrío, la realidad no entiende de los manuales de estilo que parecen regir en los despachos de la televisión estatal; para ellos, el problema es una delincuencia reincidente que ha culminado en un ataque sanguinario.