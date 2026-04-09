La quinta edición de Mask Singer aterriza este miércoles 8 de abril en Antena 3 con un jurado completamente renovado, integrando a Ana Milán junto a los fichajes de Juan y Medio, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre. Ante el inminente estreno del formato, Arturo Valls acudió al plató de Espejo Público para conversar con Susanna Griso sobre las novedades de una temporada que destaca por contar con 18 máscaras en total, convirtiéndose en la adaptación internacional más extensa hasta la fecha.

El presentador adelantó que el casting es "espectacular" y que la mecánica incluirá un doble desenmascaramiento en cada gala, lo que obligará a los investigadores a extremar su agudeza para identificar a perfiles que van desde estrellas de Hollywood hasta campeones de Europa y leyendas de la televisión.

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Durante la entrevista, Arturo Valls analizó cómo se han adaptado las nuevas incorporaciones a la mesa de investigadores, señalando que "ha sido muy divertido ver a Boris Izaguirre, que es pura televisión y entretenimiento, o a Juan y Medio, que a él le ha costado más". El comunicador no dudó en revelar las dificultades iniciales del veterano presentador andaluz, admitiendo que "le hemos visto muy despistado al principio y diciendo '¿esto qué es?'". Ante la sorpresa de Susanna Griso y Gema López, quienes recordaron que el invitado lleva toda la vida haciendo televisión, Valls matizó que se trata de "una dinámica que requiere de mucha dificultad a la hora de elaborar las teorías, las pistas, especular, empezar a intuir...".

Pese a ese arranque complicado en el que, según Arturo Valls, "al principio era muy gracioso con él", el presentador aseguró que Juan y Medio terminó por aprender todos los códigos y encarrilarse con el paso de los programas. No obstante, el despiste inicial de Juan y Medio no será el único foco de atención en el jurado, ya que Valls también advirtió a los espectadores sobre la fuerte competitividad que se ha generado entre las nuevas investigadoras, llegando a describir la relación entre dos de ellas como "una batalla de divas entre Ana Milán y Ruth Lorenzo", lo que promete añadir una capa extra de tensión y entretenimiento a las ocho entregas que componen esta edición.