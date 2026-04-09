RTVE ha puesto en marcha la maquinaria promocional de la segunda edición de Maestros de la Costura Celebrity. Con Raquel Sánchez Silva al frente y un jurado que sustituye a Palomo Spain por Luis de Javier, la cadena pública vuelve a apostar por una receta de sobra conocida. Sin embargo, tras los focos y el ritmo de Vogue de Madonna, se esconde una realidad incómoda: La 1 se ha convertido en una plataforma de talents intercambiables donde la identidad de la cadena se diluye en una sucesión interminable de famosos cosiendo, cocinando o decorando.

Cuando la repetición es la norma

La falta de riesgo en la programación de RTVE ha alcanzado niveles críticos. La parrilla de los últimos dos años parece diseñada por un algoritmo de repetición. La estructura de Maestros de la Costura no es sino un calco de MasterChef, que a su vez se replica en Bake Off: Famosos al Horno, Top Chef y el reciente Decomasters.

Esta homogeneización del horario estelar crea un efecto de fatiga en el espectador. Al analizar la oferta, se observa que la cadena ha renunciado a la innovación por una seguridad aparente que, paradójicamente, cada vez ofrece peores resultados. La audiencia ya no distingue entre un programa y otro porque los ingredientes son los mismos: la misma narrativa de superación impostada, las mismas discusiones guionizadas y, sobre todo, el mismo ecosistema de famosos.

El fichaje de Josie o Beatriz Luengo para esta edición de la costura no es una novedad, es un síntoma de un sistema de puertas giratorias donde una decena de personajes saltan de un plató a otro financiados con fondos públicos.

El espejismo del doble dígito

RTVE celebra el 10,1% de cuota de pantalla obtenido por la primera edición celebrity de la costura, pero un análisis pormenorizado de los datos revela una tendencia alarmante: mientras que hace cinco años los grandes talents de La 1 garantizaban cuotas superiores al 15%, hoy el objetivo es simplemente no caer por debajo de la media de la cadena.

En los últimos años hemos visto cómo los talents se hunden en una estructura rígida que solo retiene a un público de edad avanzada. La fuga de espectadores jóvenes hacia el streaming o hacia propuestas más ágiles es una sangría que programas de tres horas de duración, que terminan a las dos de la madrugada, no pueden frenar.

RTVE debería priorizar la rentabilidad social y la distinción. Sin embargo, gasta aproximadamente entre 450.000 y 600.000 euros por episodio en productos que son indistinguibles de la televisión comercial. El coste por espectador de estos formatos celebrity es uno de los más altos de la corporación, lo que plantea serias dudas sobre la eficiencia en la gestión del presupuesto público.

Una televisión que pide cambios

La deriva de RTVE hacia el monocultivo de los talents con famosos ha dejado por el camino una estela de formatos que, a pesar de sus presupuestos de vértigo, no han logrado conectar con el público, empezando por Bake Off: Famosos al Horno. Este programa, rescatado de la competencia y de las plataformas, aterrizó en La 1 como la gran esperanza blanca de la repostería, pero se encontró con una realidad gélida: su estreno apenas rascó un 9,8% de cuota de pantalla, encendiendo todas las alarmas en la corporación. Aunque la final de su primera edición logró un maquillaje estadístico del 12,9%, la media de la temporada se estancó en un mediocre 11,1% con apenas 848.000 espectadores, una cifra paupérrima para un despliegue que incluía a figuras de la prensa rosa como Ana Boyer o Alba Carrillo.

La segunda edición, emitida a principios de 2025, no ha hecho sino confirmar el agotamiento del espectador; con una trayectoria irregular y hasta cuatro cambios de horario que delataban el nerviosismo de los programadores, el programa ha pasado a ser una oferta de relleno que, lejos de ser el evento social que pretendía, se ha convertido en una carísima exhibición de azúcar que no alcanza el millón de fieles de media.

El caso de Top Chef: Dulces y Famosos en su regreso a la televisión pública ha sido, si cabe, más sangrante por la saturación del género gastronómico que la propia cadena alimenta. Vendido como la apuesta de temporada para 2026, el talent culinario se estrelló en su estreno con un frío 9% de cuota, viéndose superado incluso por ofertas de la competencia mucho menos ambiciosas. A pesar de contar con una producción de Shine Iberia que buscaba el rigor profesional, el público dictó sentencia: el interés por ver a expertos cocinar bajo presión se ha diluido tras años de omnipresencia de MasterChef. Los datos de marzo de 2026 reflejan una caída libre en la masa de seguidores, situándose en el entorno de los 603.000 espectadores (10,3%), una cifra que no justifica el despliegue técnico ni el caché de los jueces implicados.

Esta obsesión por replicar el éxito de su buque insignia ha terminado canibalizando a la propia marca, demostrando que RTVE ha confundido la fidelidad de la audiencia con una barra libre de fogones que ya nadie quiere consumir.

Finalmente, el reciente descalabro de Decomasters, formato de interiorismo y decoración, que pretendía ser el MasterChef del bricolaje con famosos como Mar Flores o Isa Pantoja, se despidió el 31 de marzo de 2026 con un triste 8,4% de share, a pesar de contar con el arrastre masivo de un partido de la Selección Española como telonero (que marcó un 28%). Es el ejemplo perfecto de producto caro con audiencia pobre: un programa que empezó con un aceptable 11,2% pero que perdió a su público a una velocidad alarmante debido a una estructura narrativa lenta, previsible y centrada más en el cotilleo de sus participantes que en el diseño.

Ver cómo un programa de alto presupuesto se hunde por debajo de los dos dígitos mientras la audiencia huye hacia otras opciones demuestra que el espectador ya no compra el cebo del famoso haciendo cosas. RTVE ha hipotecado su prime time a una fórmula de éxito caducada, convirtiendo sus noches en un escaparate de fracasos millonarios que solo parecen beneficiar a las productoras de siempre.