A lo largo de las numerosas ediciones de Supervivientes, ciertas pruebas han logrado trascender el mero entretenimiento para convertirse en hitos épicos de la televisión. De todas ellas, el resto que más ha hecho contener la respiración a la audiencia y que mayores alegrías —y sufrimientos— ha repartido es, sin duda, la Noria Infernal. En la gala presentada por Sandra Barneda este domingo, Álvar Seguí de la Quadra-Salcedo y Darío Linares se han enfrentado a este coloso de madera y metal en un duelo que, una vez más, ha rozado el drama debido a una aparatosa caída.

La Noria Infernal es un ejercicio de resistencia extrema: dos concursantes se aferran a una estructura que gira sobre el mar, aumentando su velocidad y cambiando de sentido, mientras deben aguantar suspendidos únicamente con la fuerza de sus extremidades. Este juego ha dejado momentos para la historia, como el duelo eterno entre Sofía Suescun y Logan Sampedro, la encarnizada batalla de Marta Peñate e Ignacio de Borbón, o el reciente susto de Bosco Martínez-Bordiú, quien sufrió una caída que encendió todas las alarmas. En esta ocasión, el miedo se personificó en Darío.

Tras diez minutos de resistencia sobrehumana, la tensión llegó a su punto crítico cuando el cuerpo de Darío Linares comenzó a ceder ante el agotamiento y la inercia. Los gritos de desesperación del concursante sobrecogieron tanto a los presentes en Honduras como a los espectadores en España. "¡Que me caigo, que me caigo!", gritaba Darío al verse parcialmente desenganchado. Ante la evidencia del riesgo, la copresentadora María Lamela reaccionó con urgencia: "Paramos la noria, paramos la noria", solicitó a la organización. Segundos después, Darío caía al agua de forma violenta, provocando un silencio de angustia que solo se rompió cuando el superviviente emergió a la superficie, confirmando que se encontraba en buen estado antes de fundirse en un abrazo deportivo con su rival.

Es como si de repente le hubiera dado a la manivela alguien que vio a Darío en las Tentaciones. #ConexiónHonduras6 pic.twitter.com/5FI6hTYMkZ — Miss Kokoro (@KokoroMiss) April 12, 2026

Álvar Seguí de la Quadra-Salcedo, proclamado ganador de la contienda, no pudo contener la emoción al dedicar su hazaña. Con la voz entrecortada por el esfuerzo físico, quiso rendir tributo a su progenitor: "Esta prueba se la dedico a mi padre. Bombero, arquitecto y jefe de bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Es un bombero y es un bestia, un deportista, y eso lo he vivido desde pequeño. Se la dedico a mi padre Miguel Seguí". Gracias a su resistencia, Álvar se hizo con el codiciado Tridente Dorado, un objeto de poder que le otorga la capacidad de salvar a un compañero —o a sí mismo— de la nominación. Sin embargo, este privilegio tiene una 'letra pequeña' que el concursante desconoce: su validez expira el próximo jueves 30 de abril. Como explicó Sandra Barneda, si Álvar no hace uso de este poder antes de esa fecha, el tridente perderá toda su eficacia para siempre.

Por su parte, Darío Linares, pese a la derrota y el susto de la caída, mostró una faceta profundamente vulnerable al reflexionar sobre lo que sintió mientras giraba en la estructura. "Me he acordado mucho de mi madre, me he imaginado que era yo de pequeño y ella estaba meciéndome, no sé por qué. Cuando salga de aquí voy a cambiar muchas cosas, voy a pasar más tiempo con la gente que quiero", confesó conmovido. Estas palabras tuvieron una recompensa inmediata en forma de llamada telefónica. Su madre, desde el plató y visiblemente emocionada, le envió un mensaje de aliento que terminó por quebrar la resistencia emocional del joven: "Por ti voy al fin del mundo, donde sea, no te vengas abajo. Ánimo Darío, te apoyamos todos". Entre lágrimas, el superviviente reconoció la dureza extrema de Honduras, el hambre persistente y la imperiosa necesidad de reencontrarse con los suyos tras sobrevivir a una de las pruebas más exigentes de la televisión.