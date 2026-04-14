Mínimo histórico en TVE: pierde su único liderazgo en las noches y se aboca a un nuevo fracaso

La noche del lunes 13 de abril de 2026 ha dejado una herida profunda en la estrategia de programación de TVE, perdiendo el que hasta ahora ha sido uno de sus mejores estrenos de la temporada. El prime time se ha convertido para la pública en un escenario de derrota tras la caída estrepitosa de MasterChef 14. El concurso culinario, que históricamente ha sido el salvavidas de la cadena pública, no solo ha perdido su hegemonía, sino que ha sido arrollado por el estreno de la décima edición de La isla de las tentaciones en Telecinco.

Los datos son demoledores: mientras el reality de Sandra Barneda irrumpía con un 14,3% de cuota de pantalla y 1.226.000 espectadores, las cocinas de MasterChef se hundían hasta un 11,4% de share, reuniendo a apenas 800.000 fieles. Esta cifra supone un mínimo histórico de edición y una pérdida de tracción alarmante, especialmente si se tiene en cuenta que incluso la serie turca de Antena 3, En tierra lejana, logró superar a la pública con un 11,5% y 858.000 espectadores, relegando al programa a una humillante tercera posición en su franja de coincidencia.

El descalabro del lunes no es un hecho aislado, sino la culminación de una semana negra que evidencia el agotamiento de los pilares de RTVE. La erosión de la audiencia comenzó a fraguarse desde el access prime time, donde La Revuelta de David Broncano, antaño el fenómeno mediático de la temporada, ha empezado a dar muestras de fatiga. Ayer, el espacio de humor se quedó en un 11,1% de share con 1.443.000 espectadores, siendo incapaz de frenar el empuje de El Hormiguero, que lideró la noche con un 14,4% gracias a la visita de Leo Harlem.

Esta falta de 'colchón' de audiencia ha dejado a MasterChef totalmente expuesto ante una competencia que ha sabido leer mejor los gustos del público joven y comercial. La caída de más de tres puntos de cuota respecto al estreno de la temporada anterior confirma que el formato de Shine Iberia ya no es el evento televisivo que paralizaba el país, y su desgaste arrastra consigo la media mensual de una cadena que lucha desesperadamente por no caer por debajo de los dos dígitos.

La trayectoria de MasterChef 14 en estas tres semanas de emisión refleja una curva descendente que ha encendido todas las alarmas en RTVE. El talent culinario arrancó la temporada el pasado lunes 30 de marzo liderando con un esperanzador 13,6% de cuota de pantalla y 1.010.000 espectadores, logrando mantenerse como el único formato de la cadena pública capaz de superar la barrera del millón. Sin embargo, en su segunda gala del 6 de abril, el programa ya acusó un primer síntoma de fatiga al caer al 12,2% de share y 882.000 seguidores, perdiendo 1,4 puntos en apenas siete días. Este retroceso se ha agravado definitivamente con la emisión de ayer, donde el formato marcó un nuevo mínimo.

Se agrava la crisis

El análisis de la situación en Prado del Rey arroja un panorama sombrío. A lo largo de los últimos meses, TVE ha encadenado fracaso tras fracaso en sus apuestas de prime time, desde el discreto paso de DecoMasters, que apenas rozó el 9,4%, hasta el estancamiento de Top Chef con un 10,4% o el hundimiento de Al margen de todo con un paupérrimo 8,4%. La estrategia de diversificar contenidos con programas de alto presupuesto no ha dado los frutos esperados, y la dependencia extrema del formato culinario se ha revelado como un error de planificación fatal.

Con la pérdida de este liderazgo, La 1 se queda sin referentes claros en la noche, viendo cómo sus pocas bazas competitivas se desvanecen ante la agresividad de las privadas. Si la tendencia no se invierte de inmediato, TVE se enfrenta a un desierto de audiencias donde ni el prestigio de su marca ni la inversión millonaria en nuevas caras parecen suficientes para evitar un fracaso que ya se siente estructural.