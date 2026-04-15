RTVE se ha visto obligada a ejecutar un cambio drástico en su hoja de ruta tras el evidente naufragio de su última maniobra desesperada para contener la fuga de espectadores. La corporación pública, que intentó paliar sus desastrosas audiencias nocturnas convirtiendo a La Revuelta en el eje central del prime time de los jueves, ha decidido claudicar y suprimir la doble emisión del show de David Broncano. Esta medida llega tras confirmar que el programa no solo ha perdido el pulso frente a la competencia, sino que se encuentra sumido en una espiral de resultados negativos que comprometen la viabilidad de la cadena en su franja más valiosa.

La estrategia de recurrir a David Broncano para cubrir el hueco dejado por el efímero proyecto de Dani Rovira ha resultado ser un remedio peor que la enfermedad. Los datos de las últimas semanas reflejan una erosión imparable del formato: el especial emitido el pasado jueves 9 de abril se hundió hasta un escuálido 8,3% de cuota de pantalla y apenas 578.000 espectadores, una cifra catastrófica frente al arrollador 19,2% de Supervivientes en Telecinco. Este declive no es un hecho aislado, ya que el programa venía de marcar un 10,4% (740.000 fieles) a finales de marzo, evidenciando que el público del prime time rechaza la fórmula que antes funcionaba en el access. Incluso en su horario habitual, el programa ha sufrido golpes severos, como el mínimo histórico del 8,4% registrado recientemente frente a la Champions League, lo que demuestra que la marca está perdiendo su capacidad de resistencia.

Ante este panorama de mínimos históricos, la dirección de RTVE ha optado por una solución conservadora para evitar que el desplome de La Revuelta siga arrastrando la media mensual de la cadena, que ya lucha por mantenerse en los dos dígitos. En lugar de apostar por los numerosos proyectos que esperan en el cajón, como la serie Barrio Esperanza o el documental Se nos ha ido de las manos de Carles Tamayo, la cadena ha decidido refugiarse de nuevo en el cine de catálogo.

Con la emisión de comedias como Un lío de millones y Buscando a Coque, TVE asume que no tiene productos capaces de competir con las grandes ofertas de la televisión privada y prefiere sacrificar a Broncano para frenar la caída libre de sus noches. Esta retirada confirma que la 'burbuja' de Broncano ha pinchado en el horario estelar, dejando a la televisión pública en una situación de extrema vulnerabilidad y sin un plan B claro para recuperar el liderazgo perdido.