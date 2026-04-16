La gran final de la reciente edición de Top Chef en Televisión Española ha culminado con una victoria cargada de emoción, pero también envuelta en una intensa polvareda mediática que ha removido las redes sociales. Tras semanas de una exigencia técnica en repostería, la noche definitiva enfrentó a los cinco finalistas —Belén Esteban, Ivana Rodríguez, Benita, Roi Méndez y Samantha Ballentines— en una maratón que acabó coronando a Ivana Rodríguez. La influencer se impuso en un duelo final de infarto contra el músico Roi Méndez, llevándose un premio de 100.000 euros que destinará íntegramente a la Asociación El Ángel de Javi, una ONG dedicada a la lucha contra enfermedades neurodegenerativas infantiles. A pesar de competir mermada por una fuerte migraña, Ivana logró convencer al exigente jurado compuesto por Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross, reivindicando su propia identidad más allá de ser la hermana de Georgina Rodríguez y cuñada de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, el triunfo de Ivana no ha sido recibido con unanimidad por la audiencia. En plataformas como X e Instagram, las críticas han aparecido con fuerza, cuestionando la imparcialidad de RTVE y sugiriendo que la victoria de la influencer estaba orquestada por el peso mediático de su familia: "Es un insulto al espectador". Muchos usuarios han mostrado su descontento al considerar que Belén Esteban, quien partía como la gran favorita del público por su carisma y su esfuerzo —al no poder probar sus postres debido a su diabetes—, fue injustamente desplazada. Las redes sociales se han llenado de comentarios que acusan al formato de "elitismo" o de favorecer a perfiles con apellidos de alto impacto para asegurar cuotas de pantalla o futuras colaboraciones con figuras de la talla de Georgina Rodríguez.

Esta controversia ha reabierto un debate recurrente en los talents de la cadena pública, comparando el éxito de Ivana con las trayectorias de otras figuras pertenecientes a clanes influyentes que también se alzaron con la victoria en formatos similares. Se ha recordado con insistencia el paso de Tamara Falcó, Pilar Rubio o Ana Boyer por diferentes concursos de la casa. En el caso de Ana Boyer, su victoria en Bake Off fue recibida con suspicacia por parte de un sector de la audiencia que percibió un trato de favor hacia la hija de Isabel Preysler, criticando que el ente público parezca haberse convertido en un escaparate para las "dinastías" del corazón. Menos polémica fue la victoria de su hermana Tamara en MasterChef, quizá por ser una de las primeras en conseguirlo.

Los finalistas de Bake Off

Al igual que sucedió con Boyer o con la omnipresencia de Pilar Rubio (ganó Maestros de la Costura Celebrity) en grandes formatos, la victoria de Ivana Rodríguez es vista por sus detractores no como un mérito culinario, sino como una estrategia de marketing televisivo donde el apellido pesa más que el glaseado.

El recorrido de la final fue, no obstante, de una dureza técnica incuestionable. La noche comenzó con la eliminación de Benita, quien quedó en quinta posición tras fracasar en el reto de redimir su peor postre del concurso. Posteriormente, Samantha Ballentines se despidió en cuarto lugar, dejando un emotivo mensaje sobre la visibilidad del colectivo drag en la televisión nacional. El momento más impactante llegó con la salida de Belén Esteban en tercera posición; la "patrona" tropezó en una compleja prueba técnica de cubos de chocolate que le impidió llegar al duelo final. Aunque Belén aceptó la derrota con deportividad, dedicando su paso por el programa a su hija Andrea, su madre y su marido, sus seguidores no han tardado en señalar que su expulsión fue el camino necesario para facilitar el triunfo de Ivana, alimentando la narrativa de que Televisión Española prefiere coronar a perfiles vinculados al lujo y a las grandes sagas internacionales.

Pese al ruido digital y las comparaciones con otras victorias polémicas de famosas con gran impacto mediático, Ivana Rodríguez mantiene su felicidad por el logro alcanzado. Su discurso final, en el que enfatizó su deseo de que el mundo la conozca por quién es ella y no solo por su parentesco, pretendía cerrar esa brecha, pero el estigma de la "familia de" sigue pesando en la opinión pública. Mientras la ganadora celebra el apoyo recibido por su hermana Georgina Rodríguez a través de mensajes de aliento, el debate sobre si estos programas premian el talento real o la relevancia social de los concursantes sigue más vivo que nunca en este inicio de 2026.