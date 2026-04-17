Contra todo pronóstico —o quizás siguiendo el guion habitual de quien no desperdicia un foco encendido—, el especial por los 20 años de El Intermedio recibió la bendición de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno decidió "colarse" en el cortijo de el Gran Wyoming con un vídeo de felicitación, sumándose así a esa gira de galantería mediática en la que el líder socialista se siente como pez en el agua.

Tras un repaso de Andrea Ropero a las causas sociales del programa, Wyoming se preguntaba si quedaba alguna injusticia por denunciar, a lo que la periodista respondió con un "mensaje muy especial" de un "espectador que nos ve desde Madrid". Apareció entonces un Sánchez luciendo los icónicos tirantes del presentador, en un ejercicio de mimetismo que recordó a su reciente intervención durante una entrevista a Marc Giró. Si en Lo de Évole se prestó a jugar con el carisma y la seducción ante un Giró entregado, anoche prefirió el tono de colega de barra de bar que comparte confidencias sobre su estilismo.

"Menudo 'baño de realidad' para Wyoming. Acabo de ver el análisis que hacíais sobre las gafas inteligentes que llevé durante estos días durante mi viaje a China. Hay que ver qué revuelo cada vez que llevo gafas", bromeó el presidente, deleitándose en ese papel de icono pop que tanto parece cultivarse desde Moncloa. Con una soltura digna de quien ya domina los tiempos del entretenimiento, continuó: "Tengo otras de otro modelo, pero no las voy a enseñar ahora. Esto para un vídeo de TikTok".

En un despliegue de modestia para alguien que se sabe el centro de la atención, Sánchez, alias el Humilde (como luego le definió el programa), añadió: "Aunque os lo agradezco, estoy muy lejos de parecerme a George Clooney [...] Aquí el que marca tendencia eres tú y, como ves, yo te sigo". El remate, por supuesto, no fue una felicitación aséptica, sino un vaticinio político con la vista puesta en el calendario: "A este ritmo, celebramos juntos los 25 años de El Intermedio. Tú en la tele y yo en la Moncloa".

El baño de realidad de hoy igual le ha pillado un poco de sorpresa al jefe... Pedro, no seas humilde, anda, ya quisiera George Clooney. Aunque nosotros también tenemos un mensaje para ti: desinstálate TikTok, por favor 🙏#elintermedio20 pic.twitter.com/ltE6By6JPN — El Intermedio (@El_Intermedio) April 16, 2026

La escena, recibida con aplausos por un patio de butacas donde figuraban incondicionales como Óscar Puente o Gabriel Rufián, fue sentenciada por el propio Wyoming, que bromeó sobre sus palabras: "Quien no hace propaganda… cómo aprovecha". Y es que, entre tirantes y bromas sobre gafas, Sánchez parece haber encontrado en los platós amigos el refugio perfecto para que la gestión política parezca, simplemente, otra sección de variedades.