El fallecimiento de Txumari Alfaro este sábado en Pamplona a los 73 años supone la pérdida de uno de los divulgadores más icónicos de la cultura popular y las tradiciones rurales en España. El naturópata navarro, que se convirtió en una figura imprescindible de la pequeña pantalla durante la década de los noventa, dedicó su vida a rescatar y poner en valor la sabiduría de los remedios naturales que habían pasado de generación en generación de forma oral.

Según los detalles facilitados en su esquela, el funeral en su memoria tendrá lugar este lunes en la iglesia parroquial de Santa María de la Esperanza de Doniantzu, ubicada en la localidad de Zizur Mayor, donde el comunicador pasó sus últimos años.

Nacido en la localidad de Arguedas en 1952, Alfaro poseía una capacidad innata para la comunicación que le permitió conectar con una audiencia masiva. Su gran hito profesional fue el programa La Botica de la Abuela, emitido por TVE. El espacio no era solo un programa de consejos, sino un ejercicio de recuperación etnográfica donde Txumari explicaba cómo plantas, alimentos y elementos cotidianos del hogar podían utilizarse para mejorar el bienestar y aliviar pequeñas dolencias comunes como el insomnio, los resfriados o las malas digestiones. Su estilo calmado, su característica voz y su capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla lo convirtieron en un referente de confianza para las familias españolas.

Tras su exitosa etapa en la televisión pública, donde batió récords de audiencia, su labor divulgativa se expandió a otras grandes cadenas nacionales como Antena 3 y Telecinco. En estos canales, continuó profundizando en la filosofía de vida natural, siempre con el objetivo de empoderar al ciudadano para que conociera mejor los recursos que la naturaleza pone a su disposición. Su presencia era sinónimo de cercanía y de un respeto profundo por el entorno natural y las costumbres de los pueblos de España, que él recorrió incansablemente buscando nuevos saberes que compartir con su público.

Extenso legado

Más allá de su presencia en los medios audiovisuales, Txumari Alfaro dejó un extenso legado escrito a través de numerosos libros que se convirtieron en auténticos manuales de consulta en los hogares. En sus textos, recopiló cientos de recetas y pautas de higiene de vida, centradas siempre en la prevención y en la armonía del cuerpo. Sus obras no solo hablaban de salud, sino de una forma de entender la vida más pausada y conectada con los ritmos de la tierra, defendiendo siempre que la alimentación y los hábitos diarios son la base de un equilibrio duradero.

Con su partida en Pamplona, desaparece el hombre que logró que toda una generación volviera a mirar con interés los armarios de la cocina y las plantas del campo en busca de bienestar. Txumari Alfaro será recordado como el gran puente entre la modernidad televisiva y la sabiduría ancestral de nuestros mayores, dejando un vacío en la divulgación de lo natural y un recuerdo imborrable en el corazón de los espectadores que, durante años, lo consideraron un miembro más de su familia. El servicio religioso de este lunes en Zizur Mayor será el último tributo a una vida dedicada por entero a la difusión del saber popular.