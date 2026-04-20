TVE ha desvelado este lunes los pormenores de El Juicio, su nueva apuesta por el debate social que, en un inesperado giro de guion, no verá la luz en el horario estelar de La 1 como se había anunciado y promocionado intensamente, sino que quedará finalmente ubicada en la parrilla de La 2. Pese a que el formato cuenta con un presupuesto de 2,7 millones de euros —unos 338.000 euros por entrega, cifra inusualmente alta para el segundo canal—, la dirección de la Corporación ha decidido desplazar el programa al próximo miércoles 29 de abril tras la emisión de Cifras y Letras, alejándolo así de la primera línea de la audiencia masiva.

Ante este movimiento que sugiere una falta de confianza real en la viabilidad del formato para el gran público, el director de TVE, Sergio Calderón, ha intentado justificar la decisión negando que se trate de una maniobra de exclusión. Según el directivo, "el verbo relegar hay que erradicarlo", defendiendo que "La 2 no es un lugar donde vayan cosas menos importantes" ni un "cajón de sastre donde cabían apuestas menos relevantes". Sin embargo, el traslado coincide con la prioridad otorgada en La 1 a la ficción Barrio Esperanza, dejando entrever que el ente público prefiere proteger sus cifras de audiencia antes que arriesgar con este talk show en su cadena principal.

El programa recupera la esencia del histórico Tribunal Popular y contará con un jurado demoscópico de nueve ciudadanos. La controversia dialéctica estará servida por dos posiciones enfrentadas que defenderán Montserrat Nebrera, jurista, y Ana Pardo de Vera, periodista y hermana de la imputada Isabel Pardo de Vera, cuya presencia en la televisión pública vuelve a poner de manifiesto su excelente sintonía con las esferas gubernamentales, asegurándose un puesto de relieve en este nuevo espacio de debate. Por su parte, el periodista José Luis Sastre ha aclarado cuál será su cometido específico, confirmando que no estará físicamente en el plató durante el desarrollo del litigio.

"Salgo a la calle como periodista que trae historias con las que empezará cada programa", ha explicado Sastre, señalando que su labor ha consistido en elaborar reportajes y entrevistas que servirán "como pruebas" para alimentar el debate moderado por Ricardo Fernández Deu. El periodista de la cadena SER, que debuta en la pequeña pantalla con este proyecto, ha subrayado el valor de "pisar las urgencias del hospital o hablar con pacientes" para dar rostro a los datos que habitualmente maneja en los informativos.

Pese al elevado coste de producción y el perfil de sus colaboradores, el destino final del programa en La 2 parece marcar el techo de expectativas que la propia RTVE ha depositado en la propuesta.