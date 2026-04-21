El videopódcast de cocina Héctor de comer ha aterrizado en su segunda temporada en la plataforma RTVE Play, consolidando la presencia de Héctor de Miguel, conocido como Quequé, en la oferta digital del ente público. En esta nueva etapa, el formato producido en colaboración con Atic Produccions refuerza su despliegue técnico con novedades como una cámara cenital y un plantel de invitados que incluye a Dani Rovira, Marta Flich o Pablo Ibarburu. Sin embargo, este regreso a la primera línea bajo el amparo de la televisión estatal no puede disociarse del convulso historial reciente del humorista ni de la actual política de fichajes de la corporación.

Resulta llamativo cómo la RTVE de la era Sánchez se ha configurado como un ecosistema especialmente acogedor para perfiles de una sintonía ideológica muy marcada. La incorporación de De Miguel se produce tras su ruidosa salida de la cadena SER, donde su espacio Hora Veintipico fue cancelado en un clima de alta tensión. El detonante definitivo fue la polémica parodia sobre el periodista Nacho Abad, en la que Quequé ironizaba sobre el programa En boca de todos rebautizándolo satíricamente como En boca de bobos. Aquel sketch, que muchos sectores consideraron un ataque personal que traspasaba los límites de la crítica profesional, provocó una oleada de reproches públicos que precipitaron el fin del programa.

En su despedida de la radio, De Miguel alegó un desgaste personal, afirmando que "ni tengo madera de héroe ni me apetece ser un mártir", aunque no dudó en lanzar un último dardo al asegurar que "si la parodia escoció, fue porque hizo diana". Pese a este historial de salidas abruptas y roces con la deontología periodística, la televisión de todos ha decidido abrirle de par en par las puertas de su canal digital.

En esta nueva andadura, el humorista se rodea de rostros habituales en este circuito de medios afines, como Marina Lobo, quien compagina su labor en este videopódcast con otros espacios de la plataforma como Poco me parece o La Retaguardia.

La 'colocación' en la televisión pública

La incorporación de Héctor de comer a la parrilla de los miércoles refuerza la percepción de una RTVE Play que, más allá de la búsqueda de audiencias —presumiendo de un aumento del 32,3% en sus métricas—, parece priorizar la creación de una red de contenidos con rostros procedentes de un activismo mediático muy concreto. Entre cámaras cenitales y recetas veganas, el ente público otorga una nueva plataforma a un comunicador que salió de la radio privada entre reproches de falta de respeto a las víctimas y a instituciones locales.

Mientras el canal sigue sumando estrenos de figuras como Ignatius, David Sainz o la propia Marina Lobo, queda en el aire la reflexión sobre si la televisión de todos se ha convertido en el retiro dorado para personajes que, tras quemar sus naves en el sector privado debido a su beligerancia ideológica, encuentran en el presupuesto estatal el ingrediente perfecto para seguir cocinando su particular visión de la realidad.