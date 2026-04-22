Incómoda charla entre Jordi Évole y Eduardo Casanova en el programa de Giró: "Hostia, Edu, tía..."

El humorista Marc Giró debutó en la noche del martes en la Sexta con su nuevo programa Cara al Show, un formato que combina entrevistas y comedia. El estreno se convirtió en el más destacado de la cadena en los últimos seis años, alcanzando un 8,5% de cuota de pantalla y una media de 727.000 espectadores, dando un poco de vida a los bajos datos que arrastra en los últimos años.

Jordi Évole y Eduardo Casanova acudieron al plató como invitados para promocionar Sidosa, el documental que se estrena este jueves y en el que el actor comparte que vive con VIH, un anuncio que hizo en diciembre de 2025. La producción, impulsada por Atresmedia junto a Producciones del Barrio, surgió a raíz de una charla en una cafetería, con Leticia Dolera actuando como nexo entre ambos.

"A mí me hace de enlace Leticia Dolera, que es amiga de los dos, y me dijo que me quería contar algo él", apuntó Évole, que explicó que en aquel primer encuentro Casanova le dijo que "se lo tenía que pensar". Con el paso del tiempo, se materializó el proyecto: "Le dije que tranquilo, que no tenía ninguna prisa, que tenía que hacerse cuando él estuviera convencido", señaló el presentador, que dejó claro que los tiempos los marcaba el actor.

La charla transcurrió con normalidad, aunque la entrevista puso a muchos espectadores de acuerdo en las redes sociales: Casanova no dejaba hablar a Évole. Invitados y presentador charlaban sobre el desconocimiento que existe sobre el VIH y el actor recordó que hoy en día "no hay referentes" que hablen de esta enfermedad y traten de eliminar el estigma. En esta línea, Giró animó a hablar a Évole, que respondió: "Para mí, el momento clave es cuando él me dice: 'Porque tú, Jordi, si me tuvieras que decir tres personas conocidas que han tenido VIH, ¿quiénes serían?' Y claro, yo empiezo a pensar y me voy a Freddie Mercury...".

En este momento, en vez de escuchar, Eduardo Casanova riñó a su compañero por su postura: "No pongas las piernas así, que te queda como de izquierdas, como de perroflauta". Visiblemente incómodo, Évole contestó tajante que "estoy explicando una cosa súper importante del momento clave que yo decido...", a lo que Casanova volvió a interrumpir: "Ya, pero la pierna así es una ordinariez".

Al presentador de Lo de Évole solo le salió decir "hostia, Edu, tía", lo que provocó las risas del actor y el presentador: "¡Habla en femenino! ¡Se está amariconando!". Su respuesta fue continuar con la entrevista: "Te diría que [los referentes] son Rock Hudson, Freddie Mercury y el del basket, Magic Johnson. Y me di cuenta de que desde los principios de los 90 no hay nuevos referentes en cuanto a personas conocidas que hayan dado el paso y decir: 'Oye, tengo VIH y no pasa nada'. Porque la realidad es esa".

Eduardo Casanova nos cuenta cómo afrontó su diagnóstico con tan solo 17 años y "la @jordievole" (con su pierna de "perroflauta" 😅) nos habla del momento clave del nacimiento de SIDOSA #CaraAlShow con Marc Giró ahora en @laSextaTV y en @atresplayer pic.twitter.com/0TjBgDEjiM — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) April 21, 2026

Los comentarios a la entrevista fueron unánimes: "Si no es el centro de atención, el chico este revienta"; "Este chico es un juguete roto, habla del VIH como quien coge una gripe"; "Cuando por fin le toca hablar y a los pocos segundos el otro interrumpe y Évole pone cara de 'bueno, pues si no me vas a dejar hablar tira, sigue hablando tú'"; "Eduardo es insoportable. No le deja hablar, invade su espacio, le critica la postura, le corrige la frase y cuando habla es para decir una estupidez tras otra".