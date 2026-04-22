En el siempre convulso tablero de la televisión nacional, la narrativa de la confrontación parece haberse convertido en el guion favorito de ciertos espacios que, bajo una bandera de supuesta rebeldía, no pierden oportunidad de señalar al líder de la audiencia. El último episodio de esta estrategia ha tenido como protagonista a Maxi Iglesias, quien en su reciente visita a La Revuelta ha sugerido haber sufrido una suerte de "cancelación" por parte de otros formatos tras su paso por el programa de Televisión Española en 2025. Resulta curioso que se empleen términos tan severos para describir lo que, en la práctica, suele ser la lógica interna de la competencia y la gestión de contenidos de las grandes cadenas, especialmente cuando se intenta proyectar una sombra de exclusión sobre espacios que llevan décadas demostrando su capacidad de acogida y pluralidad.

Iglesias, que recordaba con gratitud cómo su anterior aparición con David Broncano impulsó las ventas de su libro, insinuó que aquel movimiento le cerró puertas, llegando a afirmar que en otros platós se le llegó a "tapar la cara", una imagen ciertamente dramática que el presentador de La 1 no tardó en alimentar desde la complicidad. Sin embargo, esta victimización mediática choca frontalmente con la trayectoria de programas como El Hormiguero, que históricamente ha servido de trampolín y hogar para innumerables artistas, incluido el propio actor. Conviene recordar que el intérprete formó parte del equipo de Pablo Motos allá por 2012, y aunque su sección Oculistas fue breve, el propio Motos aclaró con elegancia en 2023 —cuando el actor regresó como invitado estrella— que la salida se debió estrictamente a la apretada agenda profesional de Iglesias y a la incompatibilidad de sus rodajes.

🚫 Que dice Maxi Iglesias que está cancelado en otros programas Pero si da gusto ver a este muchacho, cómo va a ser eso posible #LaRevuelta @Maxi_Iglesias pic.twitter.com/biaKxikNzR — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 21, 2026

Maxi Iglesias no escatimó en reproches hacia ciertos sectores de la industria al asegurar tajantemente: "Me cancelaron de otros programas", dijo, sin mencionar el programas de las hormigas. El actor describió una situación de invisibilidad casi surrealista, afirmando que "me ponían un dibujo en la cara, era como que no existía", en clara alusión a la supuesta represalia por su cercanía con el equipo de David Broncano. Pese a este escenario, Iglesias se mostró profundamente agradecido con el espacio de RTVE —"Os debo lo más grande; ¿queréis que sea colaborador vuestro? Igual me sale otro curro", bromeó— y quiso zanjar cualquier duda sobre su lealtad al formato sentenciando que, pese a las puertas cerradas, "volvería a hacerlo una y mil veces".

Esta tendencia de La Revuelta de construir su identidad a base de dardos, más o menos velados, hacia la competencia no es nueva, pero sí resulta llamativa por su insistencia en dibujar un escenario de "buenos y malos". Mientras el programa de las hormigas ha tenido que capear temporales de críticas a menudo orquestadas, centradas en su estilo de entrevista o en la firmeza de sus opiniones editoriales, sigue manteniéndose como el espacio de referencia donde la promoción se transforma en espectáculo de calidad.

El hecho de que un invitado decida apostar por una ventana no debería invalidar el prestigio de la otra, sobre todo cuando El Hormiguero ha demostrado una y otra vez que su puerta está abierta para quienes, como Iglesias, han crecido profesionalmente de su mano. Al final, lo que algunos intentan vender como una "cancelación" podría no ser más que la inevitable gestión de exclusividades de una industria competitiva, una realidad que se intenta disfrazar de censura para alimentar un relato de resistencia que, a estas alturas, resulta poco convincente frente a la solidez de un liderazgo que se gana noche tras noche con trabajo y sin necesidad de aludir constantemente al vecino.