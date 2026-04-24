La tensión interna en RTVE ha alcanzado un nuevo punto crítico. Tras meses de fricciones con la cúpula de la corporación, los profesionales de los servicios informativos están llamados este viernes a pronunciarse en una consulta impulsada por el Consejo de Informativos de TVE que puede abrir la puerta a un ciclo de movilizaciones.

La iniciativa no ha sido precisamente sencilla. Durante más de medio año, el órgano interno trató sin éxito de que la dirección facilitara los medios para llevar a cabo la encuesta, encontrándose con reiteradas trabas bajo el argumento de la protección de datos. Finalmente, ante la falta de respuesta, el Consejo optó por organizar la votación por su cuenta, recurriendo a un sistema presencial con cajas de cartón para garantizar que los trabajadores pudieran participar.

Malestar creciente en la redacción

Tal y como ha desvelado El Mundo, el cuestionario —once preguntas en total— radiografía el malestar creciente dentro de la casa. No se trata solo de cuestiones laborales: el foco está puesto en el modelo informativo que impulsa la actual dirección. Así, se pregunta abiertamente si la independencia y neutralidad de RTVE se han visto comprometidas tras el cambio de la ley en el último año, una reforma que desde distintos sectores se interpreta como un refuerzo del control político.

La encuesta también aborda la pérdida de peso de los informativos de producción propia, así como la posible reducción de recursos y personal. A ello se suma una cuestión clave: si los profesionales sienten que su criterio cuenta o si, por el contrario, las decisiones se imponen desde arriba en una estructura cada vez más alejada de la redacción.

Externalización bajo sospecha

Especialmente delicado resulta el apartado dedicado a los programas de actualidad producidos externamente. Espacios como Malas Lenguas, Mañaneros 360 o Directo al grano aparecen en el punto de mira, en un contexto en el que el Consejo de Informativos ha venido alertando de que este tipo de formatos deberían elaborarse dentro de la propia casa. La ley de RTVE limita la cesión a terceros de contenidos informativos, lo que ha intensificado el debate interno.

En este sentido, la encuesta plantea si estos programas están afectando al rigor periodístico y a la credibilidad del servicio público. La pregunta no es menor. En los últimos meses, el Consejo abrió investigaciones sobre espacios vinculados a Javier Ruiz y Jesús Cintora, concluyendo en informes internos que señalaban "falta de pluralidad" y "sesgo ideológico". Unas conclusiones que desataron un choque sin precedentes con el Consejo de Administración.

A pocas horas de la votación, la dirección ha tratado de desactivar parte de la presión anunciando la internalización de algunos magacines. Sin embargo, la medida, calificada como "histórica", apenas tiene recorrido por ahora: solo afectará a Aquí la Tierra y deja intactos los programas que concentran la mayoría de las críticas.

La presión se traslada a la plantilla

El tramo final de la encuesta apunta directamente al núcleo del conflicto. Los trabajadores deben pronunciarse sobre si existen motivos para pasar a la acción. Entre las opciones se incluyen desde los ya conocidos "Viernes Negros" hasta fórmulas más contundentes como los denominados "Viernes rojos" —"Stop, hasta aquí hemos llegado"— o distintas acciones simbólicas.

Lo que está en juego no es menor. Si la respuesta mayoritaria avala las protestas, la dirección se enfrentará a una contestación interna que amenaza con tensionar e incluso bloquear el funcionamiento de los servicios informativos, precisamente el área más sensible de una RTVE cada vez más cuestionada por su línea editorial.