Mar Flores anuncia su nuevo proyecto: "Hice lo que pude con lo que sabía"

Tras el lanzamiento de su libro de memorias, Mar en calma, la modelo y empresaria Mar Flores ha decidido dar un giro inesperado a su carrera. Lejos de conformarse con una segunda parte escrita, Flores ha anunciado el lanzamiento de "Qué habrías hecho mejor", un podcast de entrevistas donde la reflexión y el aprendizaje frente al pasado serán los protagonistas.

Un salto al mundo digital

Lo que comenzó como un rumor durante su reciente visita a Sant Jordi se ha confirmado este fin de semana a través de sus redes sociales. Mar Flores deja atrás el papel para ponerse frente al micrófono en un formato que promete ser "muy distinto a lo que hay en el mercado".

"He reflexionado mucho sobre mi pasado. Mis decisiones fueron fruto de las herramientas de las que disponía en ese momento. Hice lo que pude con lo que sabía, como todos", confiesa la modelo en el vídeo promocional.

Invitados de lujo y conversaciones reales

El proyecto no será un monólogo, sino un espacio de diálogo con figuras de primer nivel que, al igual que ella, han vivido bajo el foco mediático.

Entre los nombres confirmados en el avance destacan modelos y amigas como Remedios Cervantes, Raquel Rodríguez y Estefanía Luyk; y personas que pertenecen a la cultura y el entretenimiento como Boris Izaguirre y la cantante Leire Martínez.

El hilo conductor será una pregunta tan sencilla como profunda: ¿Qué habrías hecho mejor si supieras lo que sabes hoy? Para Mar, este ejercicio no es un acto de arrepentimiento, sino una herramienta transformadora: "Nuestro pasado no decide nuestro futuro".

Expectación ante sus confesiones más íntimas

Aunque el podcast aún no tiene fecha oficial de estreno (estará disponible en todas las plataformas principales), la expectación es máxima.

El público se pregunta si este nuevo espacio servirá para que Mar profundice en los episodios más mediáticos de su vida. En sus relaciones pasadas desde Carlo Costanzia padre hasta Alessandro Lequio o Cayetano Martínez de Irujo. Pero también en su faceta familiar y su actual relación con su hijo Carlo Costanzia y el inminente nacimiento de su nieta, fruto de la relación de este con Alejandra Rubio.

Con este proyecto, Mar Flores se suma a la tendencia de las celebridades que toman el control de su propia narrativa, ofreciendo una versión de sí misma más madura, reflexiva y, sobre todo, dispuesta a reconciliarse con su ayer.