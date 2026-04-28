La biografía de Willy Bárcenas ha estado marcada desde hace más de una década por la exposición mediática derivada de los procesos judiciales de sus padres, Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias. Sin embargo, el líder del grupo Taburete ha decidido abrir ahora una ventana a un aspecto de su vida privada mucho más hermético y desconcertante: su relación con el mundo de lo sobrenatural. En una reciente y extensa intervención en el programa Cuarto Milenio, conducido por Iker Jiménez, el músico ha relatado con detalle la atmósfera inquietante que ha impregnado la vivienda familiar de los Bárcenas desde hace un cuarto de siglo, un domicilio situado en una de las zonas más exclusivas de Madrid donde, según su testimonio, la racionalidad de su padre acabó claudicando ante fenómenos inexplicables.

El cantante comenzó su exposición contextualizando su interés por estos fenómenos, alejándose de una postura dogmática. "Siempre he sido una persona supercuriosa. Desde pequeño, me aficioné al cine de terror. No doy nada por hecho, todo es posible. Cuando uno se pone a analizar, se da cuenta del principio socrático de que 'solo sé que no sé nada'", explicaba Bárcenas en el plató de Cuatro, estableciendo una base de escepticismo moderado antes de profundizar en las experiencias vividas en el hogar al que se mudaron en torno al año 2000. Según el artista, la vivienda comenzó a manifestar anomalías casi desde el primer día, afectando inicialmente a su madre, Rosalía Iglesias, quien parecía poseer una sensibilidad especial para detectar cambios bruscos en el ambiente. "Desde el inicio, mi madre notó cosas, cambios de temperatura en zonas de la casa, sensaciones que se le ponían los pelos de punta y la piel de gallina", relataba el intérprete.

Los sucesos descritos por Willy Bárcenas escalaron de simples sensaciones atmosféricas a eventos físicos que desafiaban la lógica doméstica cotidiana. El músico detalló ante Iker Jiménez una serie de fenómenos poltergeist que se convirtieron en la tónica habitual de la residencia: "Desde libros que se caen, luces que parpadean, se encienden y se apagan y sensaciones inexplicables... De entrar en la cocina y que se te pongan los pelos de punta". Estas manifestaciones llegaron a ser tan recurrentes que la familia decidió tomar medidas poco convencionales. A través de una tía del cantante, contactaron con una médium para realizar lo que se conoce como una limpieza espiritual del inmueble. El resultado de dicha visita, según el relato de Willy, fue desolador: "El péndulo se volvió loco y al salir nos dice que hay muy malas energías en una zona de la casa, que ha debido haber algo trágico, que no cree que aguantemos mucho en esta casa".

Uno de los puntos más sorprendentes del testimonio de Bárcenas es la reacción de su padre, Luis Bárcenas. El que fuera tesorero del Partido Popular, conocido por su perfil analítico, frío y pragmático, no fue inmune a la atmósfera de la casa. Willy confesó que su padre, a pesar de ser un "incrédulo total" inicialmente, terminó por sucumbir al miedo en situaciones de soledad. "Cuando ha llegado a casa y no había nadie, ha sentido una sensación muy fuerte como la que te estoy contando y se ha llegado a ir a dormir a un hotel, no ha pasado la noche en casa", revelaba el cantante con asombro. La descripción del momento en que su padre abandonaba la vivienda es especialmente gráfica: "Nada más abrir la puerta, que se te pongan todos los pelos de punta, notar como una corriente y una sensación de mal rollo y coger e irse a dormir al hotel".

Más allá de los sucesos en la vivienda familiar, Willy Bárcenas ha demostrado ser un auténtico buscador de experiencias límite en este campo. El líder de Taburete relató una expedición personal al pueblo de Belchite (Zaragoza), conocido por ser escenario de una de las batallas más cruentas de la Guerra Civil y actual epicentro del turismo paranormal. Tras un concierto, los miembros de la banda decidieron pasar la noche entre las ruinas del pueblo fantasma equipados con grabadoras. El resultado de esa incursión dejó una huella profunda en el grupo. "Estábamos en el coche escuchando en una de las grabadoras clásicas. No se oía nada y, de repente, se oyen dos frases de un niño: una que pide ayuda y otra dice 'tienes o tenéis miedo'. Nos quedamos todos completamente blancos", aseguró el músico, lamentando que la prueba se perdiera durante la mudanza de uno de los componentes de la formación.

Willy Bárcenas, líder del grupo Taburete, ha experimentado en varias ocasiones episodios personales difíciles de explicar #CuartoMilenio pic.twitter.com/o2Ze3hHsQb — Cuarto Milenio (@CuartoMileniotv) April 26, 2026

La conversación en Cuarto Milenio también abordó aspectos más íntimos de la salud del cantante, como la parálisis del sueño que padece, una condición que le genera dudas sobre si algunas de las sombras o presencias que cree percibir son reales o proyecciones de su mente durante esos episodios de vigilia forzada. "Noto como una turbina en el oído", describió sobre las sensaciones físicas que acompañan a estos trances. Estas revelaciones se producen en un momento de estabilidad profesional para el cantante, quien compagina el éxito continuo de Taburete con su reciente matrimonio con la escritora Loreto Sesma y su participación en programas de máxima audiencia como El Desafío. Sin embargo, esta faceta como narrador de lo insólito muestra a un Willy Bárcenas vulnerable frente a lo desconocido, confirmando que la casa de sus padres es, para él, un lugar donde los muros guardan secretos que van mucho más allá de lo meramente político o judicial.