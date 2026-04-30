El estreno de Malas Lenguas Noche en el horario estelar de La 2 ha servido para confirmar que, en la televisión pública actual, el análisis político es mucho más digerible si se adereza con una buena dosis de melodrama personal al más puro estilo Sálvame. Lo que prometía ser una disección técnica de la actualidad derivó rápidamente en un ejercicio de egos cuando Ernesto Ekaizer, aparentemente herido en su orgullo de autor, decidió que su silencio en el plató era una afrenta imperdonable. "Me has ignorado todo el programa. He escrito tres libros y no sé decirte nada sobre esto. Respóndete tú", espetó el periodista a un Jesús Cintora que asistía, entre la sorpresa y la contención, a la rebelión de su colaborador más polémico.

La espantada de Ekaizer, ejecutada con esa parsimonia de quien conoce bien los tiempos del foco, dejó una frase para la posteridad del archivo de RTVE: "Francamente, debería irme. Y creo que me voy a ir. Lo siento mucho. No es por vosotros cinco, es por el presentador". Mientras el periodista abandonaba el plató, Cintora, en lugar de profundizar en el vacío informativo que dejaba el experto analista político, prefirió despachar el asunto con equidistancia: "Aquí cada uno es libre de hacer lo que considere. Hay voz para todos".

El conflicto requería una redención pública y esta llegó apenas cuatro días después en la edición vespertina del programa. El rigor de los tribunales cedió su espacio a una especie de terapia de grupo frente a las cámaras. Ekaizer, en un ejercicio de flagelación que rozó lo cómico, regresó para calificar su propia conducta de "absolutamente inmadura, incorrecta e injustificada". El clímax del reencuentro llegó cuando el periodista elevó el desplante a la categoría de ofensa sentimental: "Agredí a una persona que me quiere, que eres tú".

❤️‍🩹 Ernesto Ekaizer se disculpa con @JesusCintora y con los espectadores: "Tú me quieres a mí y, cuando uno hace daño a una persona que quiere, tiene que reflexionar". ▶️ @ErnestoEkaizer analiza en #MalasLenguas la última hora del 'caso Kitchen'. pic.twitter.com/ekg0C6iSNS — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) April 29, 2026

Resulta fascinante ver cómo una tertulia política pagada por todos los españoles se transforma, por obra y gracia de sus protagonistas, en un diván donde se discuten noches de insomnio y afectos heridos. "No he podido dormir bien estas noches", confesó un Ekaizer compungido, mientras Cintora insistía con paternalismo en que "agredirme no me agrediste".

Tras el preceptivo intercambio de perdones a la audiencia por lo que el propio protagonista llamó "espectáculo", el programa volvió a la actualidad política.