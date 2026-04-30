El miércoles 29 de abril de 2026 ha quedado marcado en el calendario de la industria audiovisual española como la jornada en la que el ambicioso despliegue mediático impulsado desde el entorno de Moncloa sufrió su mayor revés hasta la fecha. Los datos de audiencia revelan un escenario de preocupación absoluta para los rostros y formatos que han tratado de consolidarse como la punta de lanza del relato gubernamental. David Broncano, presentador de La Revuelta, sigue bajo mínimos y el estreno de los espacios de Ana Pardo de Vera en La 2 y el de Aimar Bretos en laSexta han fracasado estrepitosamente.

La millonaria apuesta de RTVE para disputar la hegemonía del horario de máxima audiencia, La Revuelta, volvió a mostrar este miércoles síntomas de agotamiento. El formato de David Broncano obtuvo un 9,7% de share y 1.231.000 espectadores, situándose por debajo de la barrera psicológica de los dos dígitos, perdiendo distancia frente a su principal competidor. En Antena 3, El Hormiguero de Pablo Motos mantuvo su liderazgo en la franja del access con un 12,5% de cuota y 1.607.000 seguidores, estableciendo una ventaja de casi 400.000 espectadores sobre la propuesta de la televisión pública.

En laSexta, la tendencia fue similar. El estreno de La Noche de Aimar, conducido por Aimar Bretos, no logró captar el interés mayoritario de la audiencia en una noche de alta competencia, conformándose con un 4% de cuota de pantalla y 274.000 espectadores. Estas cifras situaron al programa por debajo del rendimiento habitual de la cadena en esa franja, viéndose superado por otras opciones de la competencia e incluso por el cine de La 2.

Por su parte, el bloque de análisis donde participa Ana Pardo de Vera tampoco consiguió impulsar los datos de la noche en la segunda cadena de RTVE. El programa El Juicio, emitido en La 2, registró un 2,8% de share y 288.000 espectadores. A pesar del esfuerzo por posicionar este espacio de debate, la audiencia se decantó mayoritariamente por contenidos de entretenimiento. En esa misma línea, Antena 3 se consolidó en el horario estelar con Mask Singer 5, que alcanzó un 12,8% de cuota, evidenciando que el público prefirió formatos de espectáculo frente a las mesas de actualidad política.

En conclusión, los resultados de este miércoles plantean dudas sobre la eficacia de estos formatos para retener al espectador. Los 1.231.000 seguidores de David Broncano y los 274.000 de Aimar Bretos sugieren un desgaste en la acogida de estas apuestas informativas y de entretenimiento, que no logran, de momento, revertir el liderazgo de las ofertas tradicionales de la competencia.