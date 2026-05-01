Manolo García vuelve con 'El último de la fila' y se descubre quién es su amor secreto

Hay una fecha en la vida musical de Manolo García que quizás no se le haya borrado de la mente: la del 13 de enero de 2001. Porque fue cuando se deshizo su dúo con Quimi Portet, conocido como El Último de la Fila. Llevaban casi diez años juntos. Habían logrado llegar a lo más alto del pop nacional. Y de repente, se separan. Sus muchos seguidores no entendieron aquella ruptura, cuando seguían situados entre los grupos que más discos vendían.

Se defendieron de las críticas asegurando que aquella decisión no era porque se llevaran mal, personalmente. Era porque trataban de encontrar otros caminos, cada uno por su lado, como solistas, que es lo que hicieron. Se le atribuyó a Manolo lo que podría ser verdad: que Quimi deseaba grabar en catalán, su lengua materna, en tanto García era partidario de hacerlo en castellano como hasta entonces. Con el paso del tiempo Manolo García ha mantenido que esa suposición era mentira.

Ahora, en esta reciente primavera, han anunciado que van a actuar de nuevo y a grabar discos, pero de una forma más tranquila, no como entonces. Manolo y Quimi nunca estuvieron enfadados, declaran. Inician una nueva etapa ilusionados.

Una vida de miseria

Manuel García García-Pérez es su nombre completo, reducido como cantautor a Manolo García. Posiblemente, de haber consultado a ejecutivos discográficos y a empresarios del espectáculo le hubieran aconsejado buscarse un sobrenombre más llamativo, pero a él no le ha importado nunca hacerse anunciar con un apelativo tan común.

En la década de los 50 fueron miles y miles las familias emigrantes a Cataluña sobre todo, y entre ellas se hallaban la del futuro cantante. Su progenitor procedía de Socovos, la madre de Férez, localidades limítrofes enclavadas en la provincia de Albacete. En busca de mejores horizontes se marcharon a Barcelona, radicándose en Les Franqueses del Vallès, que es donde nació Manuel en 1955. Luego habitaron en Pueblo Nuevo.

Si buscaban sus padres mejorar económicamente, la vida en aquel pueblo catalán no estuvo exenta de penalidades. El propio cantautor rememoraba ese tiempo, de cuando era todavía un niño. Vivían en un barrio pobre, en una casita sin la más mínima comodidad. No sabían qué era una ducha. Manuel tenía que ir a la fuente pública, en la que junto a otros niños hacían cola para lavarse. Las madres los mandaban a por agua para cocinar y lo que sobraba, para la higiene corporal. En la miserable vivienda la luz era escasa, con bombillas de poca potencia; luz que a menudo "se iba" y los dejaba a oscuras largo rato.

Así fue creciendo Manuel, Manolo en la familia y entre amigos, que como él, tenían ascendencia de varias provincias y se entendían sin problemas, cuando no hablaba ninguno catalán.

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Después de estudiar asignaturas fundamentales, pero sin posibilidad de ir a la Universidad dada la precaria situación familiar, Manolo tuvo que ponerse a trabajar para ayudar a los suyos. Fue botones en una agencia de publicidad. También empleado de una empresa metalúrgica, donde ganó un concurso de dibujo convocado entre los obreros. Siguió un curso de diseño gráfico, que le permitió realizar alrededor de cuatrocientas portadas de discos, las llamadas carátulas, en una modesta casa discográfica.

Cuando les llamaban "Los burros"

Manolo García, veinteañero, se fue aficionando a la música por entonces, a escribir letras, aprendiendo a tocar algún instrumento: la guitarra eléctrica, la batería. Pero su esfuerzo para grabar sus primeras composiciones le llevó tiempo y hasta que cumplió veinticinco años no le llegó esa oportunidad de darse a conocer.

Pasó por varios conjuntos de aficionados. Conoció entonces al que iba a ser su compañero futuro en El Último de la Fila, Quimi Portet, que pertenecía a un grupo llamado Kul de Mandril; ocioso es recurrir aquí a la traducción. Compartiendo ideas musicales y amistad fueron integrándose en grupos que buscaban un hueco entre tantas bandas juveniles que afloraron en los años setenta y ochenta. Primero fundaron Los Rápidos. Tanto lo fueron que duraron poco, para crear otro Manolo y Quimi, que ya sólo por el nombre, Los Burros, obtuvieron cierta curiosidad con sus primeras grabaciones. El siguiente paso, ya como profesionales avezados en el mundo del pop, fue como dúo, El Último de la Fila. Su trayectoria fue importante. Y ya quedó dicho que en 2001 convinieron en separarse.

Una vida privada cerrada a cal y canto

Cada uno se buscó la vida como solista. Creemos que le fue mejor a Manolo García, cuyo primer álbum en aquel 2001 obtuvo muy buenos resultados. De Arena en los bolsillos se vendieron novecientas mil copias. Era esperanzador para él competir con veteranos del pop rock. El estilo que Manolo impuso fue ese rock urbano con raíces sureñas y mediterráneas, con giros aflamencados, ritmos árabes, letras poéticas y surrealistas. Caló pronto entre los muchos seguidores del cantautor catalán-manchego.

Son muchos los años que Manolo García ha estado liderando las listas de solistas pop melódicos. Su personalidad lo ha acompañado siempre, ajeno a modas momentáneas. Un tipo creativo que, al tiempo que dedicaba sus días a la preparación de nuevas canciones, mostraba su afinidad vocacional con otras ramificaciones artísticas, la fotografía, la pintura, de suficiente calidad que le ha permitido en los últimos años, en momentos en los que dejaba de cantar unos meses, celebrar exposiciones, no como aficionado, sino dejando en claro que eran trabajos propios de un profesional.

La prensa musical y la generalista siempre se ha ocupado de Manolo García. Pero lo que ningún reportero ha conseguido es conocer su vida privada, íntima, que ha blindado de tal forma que sigue desconociéndose cómo es su vida familiar. Algunos medios, mal informados, llegaron a publicar que estaba casado en segundas nupcias y era padre de cuatro hijos. Manolo ha negado siempre tal circunstancia, sin precisar la verdad. Sólo en fechas recientes hemos conocido que está relacionado sentimentalmente con una cantante, Almudena García, con quien colabora en sus proyectos artísticos, sin conocerse algún dato más para completar su identidad.