El circo catódico de Malas Lenguas Noche vivió este sábado su particular función de contrición, una suerte de sacramento de la confesión televisada donde Ernesto Ekaizer, tras protagonizar una espantada digna de una estrella de la telerrealidad en horas bajas, regresó al plató para flagelarse públicamente. Bajo la batuta de Jesús Cintora, el programa se sumergió en esa estética de la "disculpa de Estado" que tanto gusta al nuevo infoentretenimiento de la pública.

Ekaizer, que la semana pasada decidió que el plató le quedaba pequeño y se marchó dando un portazo que resonó más en Twitter que en la propia mesa de debate, volvió a lo que él mismo denominó como la "escena del crimen" (en realidad ya había vuelto días antes pero había que seguir con la función circense para arañar unos datos de audiencia).

Con un tono que oscilaba entre la humildad monacal y el guion ensayado de un reboot de Sálvame, el analista no escatimó en disculpas hacia su propia conducta. "Me marché y no debía marcharme, no tenía el derecho de marcharme ni por la mesa, ni por el público, ni por ti. Estuve fuera de lugar", sentenció, mientras Cintora recibía las disculpas con esa gravedad impostada de quien está gestionando una crisis diplomática y no un simple berrinche.

El espectáculo de la autocrítica alcanzó su cénit cuando el periodista admitió que su reacción fue un "pronto" injustificado. "Fue un pronto y lo lamento. Por lo tanto, pido disculpas", reiteró, confirmando que en esta nueva etapa del programa, el "minuto y resultado" de las emociones de los colaboradores cotiza más al alza que los datos puramente informativos. La coreografía del perdón incluyó menciones a la esfera privada, con Cintora inquiriendo sobre la opinión de la esposa de Ekaizer. La respuesta del colaborador, admitiendo que el problema "no lo tenía con el presentador, sino consigo mismo", cerró un bloque que bien podría haber haber protagonizado Rosa Benito, con violín de fondo, en los buenos tiempos de Sálvame.

"Un teatro de cuarta" pagado con nuestros impuestos

Mientras en pantalla se escenificaba este abrazo de reconciliación, las redes sociales no eran tan complacientes con la deriva del formato. La etiqueta del programa en la red social X se llenaba en las últimas horas de burlas que han calificado la escena de "teatrito de cuarta" y "mamarrachada", criticando la transformación de un espacio de análisis en un patio de vecinos.

"Para ver a señores mayores pidiendo perdón por rabietas me pongo a mis sobrinos, no a Cintora", rezaba uno de los comentarios más compartidos, mientras otros señalaban la ironía de que un programa llamado Malas Lenguas se dedique ahora a lamerse las heridas con una pomposidad casi clerical. "Ekaizer ha pasado de analista a concursante de Gran Hermano VIP en siete días; solo falta que le pongan el polígrafo de Conchita", bromeaba un usuario en X, reflejando el sentir de una audiencia que empieza a ver en estos "momentazos" una estrategia de audiencia más que una catarsis genuina.

"Cintora y Ekaizer se creen que están en los Juicios de Núremberg y solo es un señor que se enfadó porque no le daban la razón en un programa de gritos", comentaba un usuario con miles de interacciones. La red se llenó de memes que comparaban al analista con una folclórica en plena gira de despedida, subrayando lo ridículo de dedicar minutos de máxima audiencia a una "pataleta de guardería". "Lo de 'Malas Lenguas' ya es oficial: han cambiado el BOE por el Lecturas. Mucho periodismo de raza, pero al final lo que les gusta es el salseo de plató y el melodrama barato", sentenciaba otro espectador,

La sangría de comentarios no se detuvo ahí, ensañándose especialmente con la impostada "humildad" del colaborador. "Ekaizer pidiendo perdón con esa cara de mártir parece un concursante expulsado de Supervivientes intentando que lo repesquen para la gala del jueves", bromeaba un tuitero, mientras otros señalaban la hipocresía del formato al estirar el chicle de la polémica: "Dicen que vienen a contar verdades, pero el único 'breaking news' de la noche es que un señor de 70 años ha aprendido a pedir perdón por portarse como un niño de 5. El periodismo de investigación ha muerto en el altar del 'clickbait' televisivo".

Incluso hubo quien cargó contra la complicidad de Cintora en el numerito, acusándolo de orquestar una "pantomima lacrimógena" para arañar unas décimas de audiencia a costa de la dignidad profesional, sentenciando que "si esto es la nueva etapa del programa, que bajen la persiana y pongan el polígrafo de una vez, que al menos así nos ahorramos la soberbia intelectual".

Al final, el reencuentro cumplió con su objetivo: alimentar el bucle del algoritmo. Ekaizer insistió, casi como un mantra: "Insisto, no tenía derecho a marcharme. Estuve fuera de lugar". Y así, entre la inmadurez reconocida y la búsqueda del perdón de una audiencia que ya solo espera el próximo desplante, Malas Lenguas Noche se consolida no como el espacio de reflexión que vendieron, sino como el nuevo escenario donde el ego de los tertulianos es el único contenido real.