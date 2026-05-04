El balance de audiencias del segundo trimestre del año ha dejado una lectura que trasciende los números y se adentra en una profunda batalla cultural por el control del mando a distancia. Mientras los sectores vinculados a la izquierda mediática intentan imponer un relato de preocupación ante lo que denominan una "derechización" de la televisión, los datos de abril revelan una realidad mucho más pragmática: el espectador está premiando la incorrección política y el periodismo de calle, mientras los grandes transatlánticos muestran síntomas de agotamiento.

En este escenario, Cuatro emerge como el gran bastión de la resistencia mediática. Pese a la presión de los discursos oficiales, la cadena secundaria de Mediaset ha encontrado una fórmula de éxito incontestable apoyándose en rostros que no temen salirse del guion establecido. Iker Jiménez y Nacho Abad se han consolidado como las grandes locomotoras de la segunda cadena de Fuencarral. El mérito de Cuatro, que ha cerrado el mes con un sólido 6%, radica en haber sabido capitalizar un nicho de audiencia que se siente huérfano ante el sesgo de otras emisoras, logrando que formatos como Horizonte o En Boca de Todos se conviertan en referentes.

En el caso de La Sexta, a pesar de sus intentos por celebrar su 20.º aniversario con estrenos como los de Marc Giró o Aimar Bretos, parece haberse estancado en una fórmula que ya no sorprende. Aunque firma un 5,99% de cuota, la cadena verde de Atresmedia vive de las rentas de programas como El Intermedio de Wyoming, uno de los pocos espacios que sigue destacando en su parrilla.

Por otro lado, los resultados de RTVE ofrecen una perspectiva de contrastes. Si bien La 1 celebra su mejor mes de abril en 14 años con un 11,6%, este ascenso se produce en un entorno de alta inversión y bajo la sombra constante del debate sobre su imparcialidad, lo que ha ocasionado una crisis de imagen sin precedentes. Aunque el grupo público ha logrado liderar franjas clave como la mañana —15,3%— y ha obtenido buenos resultados con formatos como La Revuelta o MasterChef 14, gran parte de la crítica mediática señala que este éxito responde más a una estrategia de contención política que a un crecimiento orgánico basado en la neutralidad. El notable impulso de sus servicios informativos, que alcanzan el 14,4%, se produce en un escenario de polarización donde la televisión pública es observada con lupa por su cercanía a las tesis gubernamentales, recibiendo críticas incluso por parte de sus trabajadores.

En el resto del panorama televisivo, Antena 3 mantiene su hegemonía por 21.º mes consecutivo con un 12,6% de cuota. Su modelo, basado en un entretenimiento familiar y ficciones de éxito como Sueños de Libertad, le permite mantenerse ajena a las turbulencias políticas que afectan a otras cadenas. Por el contrario, Telecinco continúa sin encontrar su lugar en la nueva configuración del mercado, cerrando con un 9,1%, su peor dato histórico para un mes de abril. La caída de sus informativos a mínimos del 8,4% y el retroceso de algunos de sus rostros más famosos reflejan el problema de su estrategia actual.

En última instancia, las audiencias de abril confirman que, más allá de etiquetas políticas, el espectador está migrando hacia canales que ofrecen voces independientes y sin complejos, como las de Jiménez o Abad, en detrimento de aquellas propuestas que se perciben como excesivamente previsibles.