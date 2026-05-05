Telecinco se prepara para una reestructuración profunda de su parrilla vespertina durante los fines de semana con el objetivo de revitalizar su audiencia. Según han adelantado medios como Informalia y el periodista Diego Arrabal, y ha podido confirmar y ampliar el portal Yotele, la cadena principal de Mediaset España lanzará en las próximas semanas un nuevo formato de entretenimiento y humor que ocupará la franja de la sobremesa, sirviendo como telonero de lujo para el programa Fiesta de Emma García.

Este nuevo espacio, que aún no cuenta con un título definitivo, supone el regreso de Paz Padilla a la primera línea del entretenimiento en la cadena tras un periodo de menor exposición mediática, situándola al frente de un proyecto que busca alejarse de la crónica social y el corazón para centrarse en un tono puramente lúdico y desenfadado.

La producción de este nuevo magacín correrá a cargo de Secuoya Studios, marcando una etapa de colaboración externa relevante para Mediaset, ya que el programa no se realizará desde sus estudios centrales en Fuencarral. Diversas fuentes señalan que el plató estará ubicado en las instalaciones que el grupo liderado por Raúl Berdonés posee en Tres Cantos. Al mando de la producción ejecutiva se sitúa Raúl Prieto, una figura clave en la historia reciente de la cadena tras haber dirigido formatos de gran éxito como Sálvame, Viva la Vida o las galas de Supervivientes y La Isla de las Tentaciones.

Prieto, que actualmente ejerce como director de contenidos de Secuoya Studios, supervisará un equipo liderado por Miquel Rodríguez. Este último, un veterano de la industria que hasta hace pocos días ejercía como subdirector de El Diario de Jorge, ya se ha desvinculado de sus anteriores responsabilidades para centrarse exclusivamente en el diseño de los contenidos y la selección de colaboradores de este nuevo proyecto.

En cuanto a la estructura del programa, se prevé una duración aproximada de dos horas, que se emitirá previsiblemente en la franja de 16:00 a 18:00 horas. El objetivo de la dirección es ofrecer un contenido fresco y dinámico que sirva de puente hacia el magacín de Emma García, manteniendo al espectador conectado mediante el humor y la actualidad tratada desde una óptica cómica. Respecto al equipo de colaboradores, la intención es realizar una renovación de caras en la pantalla. Fuentes cercanas al proyecto aseguran que se están buscando perfiles nuevos o profesionales que no hayan tenido una presencia excesiva en la televisión nacional recientemente. En este sentido, se ha desmentido tajantemente la participación de Belén Esteban; a pesar de los constantes rumores que la vinculan con una posible vuelta a Telecinco, su nombre no ha sido contemplado de manera formal para este formato.

El estreno está previsto para las primeras semanas del mes de junio de 2026. Esta fecha responde a la necesidad de conformar un equipo de redacción sólido y finalizar el diseño escenográfico en el plató externo. Este movimiento estratégico por parte de Mediaset no solo busca reforzar el fin de semana, sino también testar nuevas fórmulas de producción ajenas a sus estudios habituales, confiando en la experiencia de Raúl Prieto y el carisma de Paz Padilla para atraer a un público que demanda un entretenimiento más ligero y menos centrado en la polémica de personajes famosos. La apuesta es arriesgada pero decidida, configurando un bloque de tarde potente que comenzará con el humor de Padilla y culminará con el análisis de la actualidad de Fiesta, intentando así recuperar el liderazgo perdido en esa franja horaria.