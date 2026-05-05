La visita de Lola Lolita a La Revuelta este lunes sirvió para que David Broncano volviera a desplegar su habitual ironía hacia la competencia. En un clima de constante rivalidad televisiva, el presentador de RTVE no dejó pasar la oportunidad de hurgar en la herida de El Hormiguero, aprovechando que la influencer fue sincera sobre las sombras de su etapa en el programa de Pablo Motos. Broncano, que suele recurrir al sarcasmo para referirse al programa de Antena 3 —especialmente en una temporada donde las audiencias los mantienen en un duelo cuerpo a cuerpo—, escuchó con atención el relato de una experiencia que acabó llevando a la joven creadora de contenido a terapia.

Lola Lolita, que acudió al Teatro Príncipe Gran Vía para promocionar su festival tras cumplir una década en las redes, desveló el momento exacto en el que su salud mental se vio resentida. "Cuando estuve en el otro bando, con tu amigo Pablo", soltó la influencer, provocando la sorpresa inmediata de un Broncano que no tardó en recoger el guante con una sonrisa cómplice. La joven detalló que su paso por el programa de las hormigas duró apenas medio año: "Estuve trabajando seis meses allí. Hacía una sección, la verdad que de donde no hay no se puede sacar, pero bueno, allí estaba". Esta confesión, que cuestionaba indirectamente la calidad del contenido que le encargaron en Atresmedia, fue recibida con risas por el presentador de La Revuelta, quien disfruta subrayando cualquier fisura en el prestigio del formato de Motos.

Sin embargo, el tono de la entrevista cambió cuando la influencer abordó las consecuencias reales de aquella exposición mediática. Lola Lolita aseguró que, durante su paso por El Hormiguero, el odio en redes sociales cambió de perfil y de intensidad: "A raíz de ese programa empecé a recibir muchos insultos de gente de 40 a 60 años, a la que no estaba acostumbrada". La creadora de contenido lamentó la falta de educación de un público más adulto que el suyo habitual y confesó que la situación la sobrepasó: "Me puse triste, pero fue una experiencia y aprendí bastante. Fue guay. Entiendo que no puedo gustar a todo el mundo, pero un poco de educación". Ante la gravedad de lo narrado, Broncano se interesó por cómo gestionó ese malestar, a lo que ella respondió con contundencia: "Empecé con el psicólogo".

La revelación de que necesitó ayuda profesional específicamente por lo vivido en el programa de la competencia fue el punto álgido de la charla. "Sí, justo, es psicólogo y terapeuta y me ha venido muy bien, la verdad", confirmó Lola Lolita ante un Broncano que, aunque mantuvo el respeto por el tema de la salud mental, no evitó que el subtexto del programa señalara de nuevo las "sombras" de trabajar con su principal rival. La influencer, buscando distender el ambiente, lanzó un dardo directo que encantó al equipo de La 1: "He vuelto, uno siempre vuelve donde fue feliz. A ver cuándo me dais una sección aquí, me encantaría".

Este cruce de reproches velados hacia El Hormiguero no es algo aislado en el universo de Broncano, quien ha convertido las pullas a Pablo Motos en una seña de identidad de su nueva etapa en la televisión pública, especialmente al ser consciente de que cada décima de share es una batalla ganada. Mientras Lola Lolita se refugiaba en su familia y amigos para superar las críticas —"siempre me he reforzado con amigos y familia, pero me ha ido bien la ayuda profesional", zanjó—, el programa de RTVE volvía a utilizar el testimonio de una invitada para marcar distancias con el estilo de su competidor.