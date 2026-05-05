La decimocuarta edición de MasterChef se ha adentrado en un terreno pantanoso donde la gastronomía ha quedado relegada a un segundo plano por la falta de rigor y las puñaladas trae Jordi Cruz en 'MasterChef': "Es una vergüenza trabajar con vosotros"peras entre los concursantes. La última gala no será recordada por la finura de sus emplatados, sino por una de las broncas más monumentales de Jordi Cruz y una expulsión que ha dejado un sabor de boca amargo en la audiencia. El juez catalán, conocido por su exigencia y su poca tolerancia a la desidia, terminó estallando ante un equipo que faltó al respeto a la esencia misma de su oficio. "Es una vergüenza trabajar con vosotros", sentenció Cruz con el rostro desencajado, incapaz de ocultar su indignación ante lo que estaba presenciando.

La jornada comenzó con una nota de falsa calma, bajo los acordes del piano de Gabriel Peso y la presencia de José Manuel Parada. Sin embargo, el desastre se fraguó en Nuevo Baztán, durante una prueba de exteriores que pretendía ser un emotivo homenaje a parejas que celebraban sus bodas de oro. Lo que debía ser un banquete cargado de romanticismo se transformó en un esperpento liderado por Pepe.

Lejos de actuar como el capitán que el equipo necesitaba, Pepe adoptó un rol destructivo y hostil que sus compañeros no tardaron en atribuir al despecho tras la reciente marcha de Paloma. El resultado fue una ofensa directa a los comensales, quienes, según el propio jurado, tuvieron que "comer con asco" o, directamente, "dejar los platos intactos". Para Jordi Cruz, ver el rechazo en los rostros de los invitados fue la gota que colmó el vaso, calificando la situación como la mayor humillación posible para un profesional de los fogones.

Si el exterior fue bochornoso, el plató se convirtió en el escenario de una tragedia griega para Maggie. En un giro de guion perverso, Camilla fue salvada por sus compañeros del balconcillo, pero con el privilegio venía una obligación envenenada: debía elegir a un concursante salvado para que bajara a cocinar en su lugar. Sin pestañear, Camilla señaló a Maggie, ejecutando una traición que el resto de los aspirantes vivió como un auténtico puñal por la espalda. Maggie, que ya se sentía segura, tuvo que enfrentarse a una prueba de eliminación técnica y asfixiante: recrear una tarta Comtessa de los años 80.

El cocinado de eliminación fue un calvario de nervios y reproches. A Maggie se le cortó la crema bajo la mirada inquisidora de los jueces, mientras sufría la presión ambiental de sus compañeros. Javier llegó a acusarla de reventarle su elaboración en el abatidor, y Carlota no dejó de recriminarle el estado de las puertas de la cocina. En medio de ese caos, la paciencia de Maggie se quebró, culminando en un desenlace inédito en la historia del formato: Maggie se convirtió en la primera expulsada que abandona el programa tras haber estado previamente salvada.