RTVE vuelve a improvisar y Carles Tamayo desaparece de la parrilla

RTVE vuelve a cambiar de estrategia y de nuevo opta por rellenar los huecos en blanco con entregas de cine. El programa documental Se Nos Ha Ido de las Manos, presentado por Carles Tamayo, ha desaparecido de la parrilla antes de emitir la última entrega.
El programa con tan solo dos entregas, ha tenido un inicio de temporada complicado. El primero de ellos, dedicado a "la locura del mercado inmobiliario", empezó tarde debido a que La Revuelta realizó un programa especial dedicado a La Petanca del Año y obligó al programa a estrenarse pasadas las 23:40 horas de la noche. El segundo, dedicado al apagón mejoró el 8 % de cuota de pantalla con el que empezaron, pero no de forma destacada ,con tan solo un 1,2% por encima, llegando al 9,2% de cuota de pantalla.
Ahora, en lo que sería la tercera y última entrega, tal como refleja la evolución de la parrilla para los próximos días, el programa producido por RTVE junto a Grábalo Todo y Bambú Producciones no formará parte de la programación de esta semana. Para cubrir ese espacio, se emitirá una sesión doble de cine: Justicia Artificial a las 23:00, seguida de La Casa entre los Cactus, sin aclarar de forma explícita el futuro del programa.
Por lo que ha dejado caer el propio presentador en X, todo apunta a que la ajustada agenda de grabación no les ha permitido llegar a los tiempos marcados: "Solo queda un programa por emitirse, en el que la cosa vuelve a desmadrarse y, una vez más, se nos va completamente de las manos. Seguimos rodando, así que ya avisaremos cuando tenga fecha", comentó.
Muchas gracias a los que habéis seguido el capítulo de hoy de "Se nos ha ido de las manos". Ya solo queda uno por emitirse… donde la situación vuelve a irse de madre y, otra vez, se nos va de las manos.
Todavía seguimos rodando, así que os avisaremos cuando vaya a emitirse.— Carles Tamayo (@TamayoStuff) April 30, 2026
La última vez que RTVE tuvo que dar marcha atrás fue hace escasos 15 días tras el batacazo de La Revuelta y su última apuesta para sostener un prime time en caída libre. La cadena pública, que intentó exprimir el formato de La Revuelta con dobles entregas, ha terminado claudicando ante unos datos cada vez más pobres. Ni el tirón de David Broncano ha servido para frenar los malos datos frente a la competencia, confirmando que la fórmula no ha logrado consolidarse en horario y ha acabado lastrando aún más las noches de la cadena pública. Así, mientras RTVE intenta contener daños tras el fracaso de Broncano, se queda sin alternativas claras y con producciones pendientes que no llegan a tiempo con la nueva entrega de Tamayo, sin fecha aún de salida.