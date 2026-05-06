El cantante malagueño Pablo Alborán ha visitado esta semana el programa de TVE Al cielo con ella, donde ha abordado el tema de la identidad nacional. Durante su intervención, el artista analizó la controversia generada en torno a sus orígenes familiares y la validez de su nacionalidad española, la cual ha sido objeto de debate en plataformas digitales y discursos políticos recientes.

Alborán fue tajante al defender su pertenencia al país, declarando textualmente: "España es mi país, he nacido aquí". El intérprete explicó que el origen de su familia ha sido utilizado por ciertos sectores para poner en duda su condición de ciudadano, detallando la biografía de su progenitora para contextualizar la situación: "Mi madre es francesa, nacida en Marruecos. Es que algunos dicen que ahora yo no soy español porque, claro, como no soy de padre y madre españoles...".

El artista manifestó su queja ante el hecho de que el lugar de nacimiento de su madre sea el argumento central para invalidar su origen. En referencia a las posturas defendidas por Vox, Alborán señaló la subjetividad de estos criterios de pertenencia al afirmar: "Igual ya no soy español según quién". Estas palabras aluden directamente a la premisa de que la nacionalidad debe estar ligada estrictamente a la genealogía.

Esta controversia se enmarca en un contexto político específico, tras las declaraciones realizadas el pasado mes de abril por el portavoz de Vox en el Parlamento de Cataluña, Joan Garriga. El representante político sostuvo que "sólo alguien cuyo padre y madre sean españoles se puede considerar que él también lo es", una tesis basada en el derecho de sangre que excluye a ciudadanos nacidos en España de progenitores extranjeros.

A lo largo de la entrevista, Alborán insistió en que su identidad se ha forjado en su ciudad natal, Málaga, y que su trayectoria profesional y personal está ligada de forma indisoluble al territorio nacional. Con estas declaraciones, el músico ha respondido formalmente a las acusaciones vertidas en redes sociales, defendiendo la pluralidad de la sociedad española actual y rechazando los discursos que limitan la nacionalidad a la ascendencia directa de ambos padres.