Ana Rosa Quintana ha vuelto a dar una lección de coherencia y libertad de prensa al defender la esencia del periodismo frente al pensamiento único. Durante la emisión de su programa este viernes, la presentadora no dudó en reivindicar la pluralidad de su mesa de debate, marcando una distancia necesaria con el modelo de TVE, una cadena que, bajo el control del Gobierno, parece haber quedado reducida a la difusión del "discurso oficial".

La reflexión surgió a raíz de una intervención del colaborador Javier Casqueiro, quien lamentó las presiones y señalamientos que sufren los profesionales por el simple hecho de participar en tertulias que no se pliegan a la narrativa gubernamental. Ante esto, la comunicadora de Unicorn Content respondió con una defensa firme de su espacio: "Se critica que podáis estar en este programa donde mi línea editorial es bastante contraria a lo que está ocurriendo, pero no se critica que toda la gente en la mesa tenga el único discurso, el discurso oficial", sentenció, dejando en evidencia el doble rasero de quienes cuestionan la libertad de crítica.

Lejos de la uniformidad que impera en los formatos de la corporación pública, Quintana puso en valor el respeto y la diversidad de opiniones que caracterizan a su programa. "Por lo menos, en programas como este hay siempre personas en la mesa que tienen opiniones distintas y se respeta lo que dicen", subrayó con orgullo, recordando que la función del informador no es actuar como correa de transmisión del poder. En este sentido, lanzó un mensaje directo a aquellos profesionales que han desdibujado los límites de su oficio: "Somos periodistas, pero es que hay que recordar a muchos compañeros que no son activistas, que son periodistas".

La presentadora también se ha mostrado valiente al hacerse eco de las crecientes dudas sobre la gestión de la televisión pública, especialmente tras las críticas de Pedro Sánchez a medios como Telemadrid, a los que acusó de formar parte de una supuesta "máquina del fango". Ana Rosa, visiblemente estupefacta ante los ataques del presidente a la prensa libre, permitió que en su mesa se denunciara la preocupante deriva de TVE.

En este contexto, colaboradores como Antonio Montero y Ketty Garat respaldaron la postura de la presentadora. Montero fue tajante al afirmar que el Gobierno "no es quién para darnos carnés de periodistas", mientras que Garat denunció el control político sobre la parrilla de la pública: "Si es usted el que está controlando la parrilla de TVE, cuando no las audiencias, básicamente para propagar bulos... Efectivamente, lecciones, ni una".