Alba Carrillo ha vuelto a demostrar que su lengua no entiende de jerarquías ni de diplomacias institucionales, ni siquiera cuando el gigante que tiene enfrente es la propia corporación pública. La modelo y presentadora ha confirmado este sábado 9 de mayo que sus recientes y ácidas críticas contra RTVE y la mecánica de contrataciones en MasterChef le han "salido caras", tal y como ella misma vaticinaba con una mezcla de resignación.

El conflicto, que ha escalado hasta forzar su ausencia en el magacín D Corazón de La 1, se originó el pasado miércoles en el plató de El Sótano Club, el espacio que conduce en la cadena TEN. Allí, Carrillo no tuvo reparos en cuestionar la ética de RTVE al permitir que Shine Iberia, la productora detrás del célebre talent culinario, cuente en sus filas con perfiles que, a su juicio, entran en conflicto directo con los valores de un servicio público financiado por el contribuyente.

La colaboradora puso nombres y apellidos sobre la mesa, señalando directamente a la actriz Paz Vega y a la influencer Ofelia Hentschel. Para Carrillo, resulta una contradicción flagrante que una televisión del Estado haga negocios con figuras que o bien arrastran supuestas deudas con el fisco, como sería el caso de la intérprete, o bien han realizado llamamientos públicos contra el pago de impuestos, como ocurrió con la exconcursante gallega. Alba criticó que se premie con visibilidad y remuneración a quienes no cumplen con sus obligaciones ciudadanas, una postura que, según relata, ha provocado un terremoto interno en las dependencias de Shine Iberia.

Apenas tres días después de aquellas declaraciones, la tensión se ha materializado en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, donde una Alba visiblemente molesta explicaba por qué no estaría presente en su habitual tertulia de los sábados en La 1. Al parecer, alguien en las altas esferas de la cadena decidió "llamarle la atención" por sus palabras, un movimiento que la modelo ha interpretado como un intento de tutela sobre su libertad de expresión. "Sabía que me iba a costar caro, pero soy como soy. Me estoy volviendo a casa, no voy a ir a D Corazón. A mí nadie me va a llamar la atención por decir cosas que son más verdad que un santo. Y más en una televisión pública socialista", sentenciaba con ironía, señalando la paradoja de que una gestión que se presupone progresista y defensora de lo común parezca coartar la crítica interna cuando esta toca los intereses de las productoras externas que dominan su parrilla.

Carrillo no se ha quedado en la superficie y ha apuntado directamente hacia Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, como la presunta instigadora de este toque de queda profesional. La madrileña ha cuestionado los vínculos de la empresaria con Torrespaña, sugiriendo una protección excesiva hacia los intereses de la productora en detrimento de la transparencia. "No voy a permitir que ni Macarena Rey ni nadie me llame al orden por decir cosas sobre los impuestos. Los impuestos no son para que quien quiera haga programas de televisión con sus amigos que no pagan impuestos. ¡No en las cadenas públicas!".

Alba Carrillo ha insistido en que "no me importa si me quedo sin trabajo. Estaré encantada porque es la puñetera verdad". Además, ha querido recordar que su compromiso con la casa ha ido mucho más allá de lo estrictamente cómodo, mencionando su participación en el reality Hasta el Fin del Mundo junto a Cristina Cifuentes como ejemplo de su entrega profesional, a menudo bajo condiciones que ahora no duda en calificar con dureza. "Menudo regalo. Le llevé la puta mochila en la chepa durante tres meses. ¿Y encima os tengo que dar las gracias? ¡Anda, a la mierda!", concluía tajante, advirtiendo que no lograrán "amordazarla por cuatro perras" y dejando en el aire si este desplante supone su ruptura definitiva con una RTVE que parece haber encajado mal que una de sus trabajadoras señale las incoherencias de su modelo de negocio.