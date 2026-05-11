El histórico 'simpa' de Michael Jackson en Zaragoza: el día que el Rey del Pop se llevó la 'Macarena' sin pasar por caja

En septiembre de 1996, la ciudad de Zaragoza se convirtió en el insólito escenario de una de las anécdotas más surrealistas de la historia musical sucedidas en España. Michael Jackson, inmerso en su faraónico 'HIStory World Tour', paralizó la capital aragonesa protagonizando un choque frontal entre el inalcanzable universo de las mega-celebridades y la más absoluta realidad cotidiana. Hoy, mientras la maquinaria de Hollywood reactiva la figura del artista con el reciente éxito de su biopic, las hemerotecas nos devuelven una estampa fascinante: la del Rey del Pop paseando con mascarilla entre la sección de congelados de un centro comercial para terminar llevándose un disco de Los del Río y un radiocasete sin pasar por caja.

Para comprender la magnitud del evento, hay que situarse en el contexto de aquella visita. La llegada del cantante desbordó cualquier protocolo de seguridad preestablecido. Jackson recorrió las calles de Zaragoza en una inmensa comitiva, saludando a las multitudes con una cadencia que recordaba poderosamente a los paseos de un pontífice en su papamóvil. Las inmediaciones del céntrico Hotel Boston, donde se alojaba, estaban literalmente colapsadas. El clímax de esa devoción llegó con una imagen de auténtico vértigo: ante el pánico de sus guardaespaldas, Jackson provocó el delirio colectivo al sentarse en la mismísima azotea del hotel, con las piernas colgando hacia el vacío. El caos informativo era tal que muchos cronistas llegaron a dudar de si la temeraria figura era el verdadero Michael o uno de sus dobles.

Sin embargo, el verdadero espectáculo costumbrista no ocurrió frente a los 200.000 vatios de sonido de La Romareda, sino a las siete de la tarde en las instalaciones del Centro Comercial Augusta. Escoltado por su propio equipo, Jackson decidió en un arrebato de cotidianidad que quería ir de compras. Las cámaras grabaron una secuencia que hoy parece pura comedia de enredo: el ídolo mundial esquivando a clientes atónitos y haciendo desalojar tiendas de forma preventiva.

La situación alcanzó su punto álgido en el área de electrónica y música. Jackson se encaprichó de un radiocasete portátil, llegando a preguntar a su dependiente si el aparato funcionaba a pilas. Acto seguido, su infalible radar comercial lo llevó a la sección discográfica. Allí no buscó rarezas de coleccionista, sino que fue directo a por la banda sonora que asolaba el planeta aquel año: la 'Macarena' de Los del Río. El hombre que poseía el catálogo de los Beatles quería analizar de cerca el producto español que estaba dominando las listas de ventas en Estados Unidos.

El desenlace de la jornada quedó inmortalizado por la televisión local cuando los periodistas acudieron al dependiente para hacer la gran pregunta: "¿Ha pagado?". La respuesta, tajante y nerviosa, confirmó el hurto involuntario más glamuroso de la historia de Aragón: "No, no ha pagado". Jackson había salido del establecimiento con los artículos bajo el brazo sin soltar una sola peseta.

Más allá de lo cómico de la situación, el suceso ilustra a la perfección la burbuja de irrealidad en la que habitaban los ídolos pre-internet. Evidencia que, en el universo de Jackson, el dinero era un concepto abstracto que siempre manejaban otros. Todo esto coexistía, curiosamente, con la cara más humana de su viaje, demostrada en su emotiva visita al Hospital Clínico para ver a niños enfermos.

Con la nostalgia pop cotizando al alza en las salas de cine, el periodismo cultural encuentra en estas intrahistorias su mejor material. Detrás de la narrativa épica, siempre quedará el recuerdo imborrable del hombre que enloqueció a Zaragoza, saludó desde las nubes como un mesías del pop y abandonó un centro comercial llevándose la Macarena sin pasar, ni de lejos, por la caja de cobrar.