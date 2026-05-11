La edición de Eurovisión 2026 ha comenzado oficialmente en Viena bajo un despliegue de seguridad sin precedentes, diseñado para salvaguardar la integridad de los artistas en un clima de creciente polarización. A pesar del complejo entorno político que ha motivado la ausencia de delegaciones como la de España y otros cuatro países, el certamen busca preservar su esencia musical frente a las presiones externas.

Este escenario de tensión no es nuevo para la delegación israelí, que ya en la pasada edición de Basilea tuvo que lidiar con un ambiente de hostilidad constante, lo que ha obligado a normalizar medidas de protección extremas, incluyendo escoltas y dispositivos de seguridad reforzados para garantizar que sus representantes puedan ejercer su derecho a participar sin poner en riesgo su integridad física.

La tradicional 'alfombra turquesa' celebrada en la plaza del Ayuntamiento de Viena fue el reflejo de esta realidad dual: por un lado, la celebración del talento musical; por otro, el blindaje necesario para proteger a artistas que, como el israelí Noam Bettan, se ven obligados a desfilar bajo medidas de protección excepcionales. El uso de maletines y paraguas antibalas, junto a escoltas permanentes, es una respuesta directa a las amenazas y al hostigamiento que las delegaciones hebreas han venido sufriendo de forma sistemática en ediciones anteriores, como ocurrió en el tenso ambiente de Basilea 2025. Este dispositivo de seguridad reforzado, que incluyó controles de acceso rigurosos y una vigilancia policial constante, fue el garante de que el desfile pudiera concluir sin incidentes graves que lamentar.

A pesar de la estricta vigilancia, el representante de Israel tuvo que enfrentar el despliegue de una gran bandera palestina por parte de un asistente. De hecho, la presión provocó que Noam Bettan optara por no pasar por la zona mixta de entrevistas. Esta decisión de evitar a la prensa, compartida también por figuras como Boy George, parece ser una medida de prudencia elemental para no alimentar polémicas externas y centrar el foco estrictamente en su propuesta vocal.

Durante il passaggio del rappresentante di Israele sul turquoise carpet, un ragazzo espone la bandiera della Palestina. #eurovision #escita #eurovision2026 pic.twitter.com/RFBklA57vJ — LALLERO (@see_lallero) May 10, 2026

Finalmente, la menor afluencia de público en esta jornada inaugural —estimada por fuentes locales entre 3.000 y 5.000 personas, lejos de las multitudes de antaño— y el descenso en las cifras de escucha de los temas en competición sugiere que el festival atraviesa una crisis de identidad profunda. Sin embargo, en medio de este desapego y de la retirada de varios países, la participación de Israel se mantiene como un recordatorio de que la música no debería ser utilizada como una herramienta de castigo selectivo, especialmente cuando otros países en conflicto no han recibido el mismo trato por parte de la opinión pública ni de las organizaciones internacionales.