La dureza extrema de Supervivientes es un hecho que forma parte del imaginario colectivo de la audiencia española. A lo largo de los años, los espectadores han sido testigos de cómo el hambre, el aislamiento y las condiciones meteorológicas adversas de Honduras merman la resistencia física y psicológica de los concursantes. Sin embargo, más allá de lo que muestran las cámaras, existe una realidad técnica y logística que suele permanecer en la sombra. Tras las recientes confesiones de Ivonne Reyes, que conmovieron al público la pasada semana, ha sido ahora Laura Matamoros quien ha decidido arrojar luz sobre los entresijos del programa, aportando una visión que cuestiona la narrativa lineal del concurso.

La influencer e hija de Kiko Matamoros, que atesora la experiencia de haber participado en las ediciones de 2017 y 2024, se ha convertido en una voz autorizada para desgranar los secretos de Cayos Cochinos. Durante su reciente intervención en el podcast Ac2ality, Matamoros ha sido especialmente tajante al referirse a la posproducción del formato. "Es el programa más editado de la televisión para bien o para mal", afirmaba de manera contundente, sugiriendo que la construcción del relato que llega a los hogares españoles está minuciosamente moldeada en las salas de montaje para potenciar tramas o perfiles específicos.

Uno de los aspectos más humanos y menos comentados que ha revelado Laura es la interacción —o la falta de ella— con el equipo técnico que convive con los náufragos. La colaboradora describió la presión emocional de observar a los trabajadores del programa bajo condiciones extremas: "Tienes la presión de que estás viendo a muchas personas trabajando a 50 grados que no sabes lo mal que lo pasan porque, al final, ellos tampoco pueden hablar contigo". Según su relato, el equipo de grabación está sometido a normas de silencio estrictas para no romper la atmósfera de aislamiento: "No pueden hablar contigo ni pueden hablar entre ellos, entonces les ves y dices 'tengo que hacer algo por ellos por empatía'". Matamoros destacó el sacrificio de estos profesionales: "Tú ves a una persona de repente ahí desde las siete de la mañana que llegan hasta la noche que se van y cambian al turno nocturno".

En cuanto a la supervivencia pura, Laura Matamoros desmitificó en parte la carencia total de víveres, detallando las raciones de subsistencia que garantiza la organización. "Son muchísimas horas sin comida bajo el sol. Bueno sin comida... siempre hay unos mínimos que son 50 gramos de arroz, de pasta y de lentejas", explicó. No obstante, comparó sus dos experiencias en la isla, señalando que su segunda aventura fue notablemente más llevadera en el aspecto nutricional. "A mí es verdad que la segunda vez el tema de la comida no me costó tanto", confesó, argumentando que en la edición de 2024 percibió una mayor generosidad en las dinámicas de juego: "La segunda vez nos daban más recompensas. La primera vez para mí fue un infierno".

La dureza del formato no termina cuando el helicóptero aterriza de vuelta en España. Las secuelas físicas son, para muchos, un segundo reality que gestionar. "Cosas que la gente no cuenta cuando vuelve de Supervivientes, una de ellas es el efecto rebote, cosa que yo he tenido bastante. Debo ser de las pocas que me he ido a la isla mejor de lo que he vuelto. Hay que ser naturales y realistas, ¿no?", escribía en su perfil de Instagram, buscando normalizar la recuperación de peso tras periodos de inanición.

Estas revelaciones de Matamoros sintonizan con las declaraciones previas de otros exconcursantes que han cuestionado la imparcialidad de la organización. Es el caso de Diego Pérez, participante en la edición de 2023, quien en el podcast Batmowli profundizó en aspectos médicos y estratégicos del concurso. Pérez reveló que, tras el primer mes, la organización interviene para evitar colapsos físicos: "Cuando ya cumples un mes de reality y las fuerzas están muy venidas abajo te empiezan a dar por las mañanas una pastilla de vitaminas". Según Diego, estas intervenciones generaban suspicacias entre los compañeros: "Llegaba un médico por las mañanas para darles esta pastilla... a alguna compañera se la llevaban a un lado para esto, lo que interpretaban como favoritismo".

Diego Pérez también puso el foco en la selección de los desafíos, insinuando que la dirección del programa puede inclinar la balanza según el concursante que deseen proteger o destacar. "Por ejemplo, a Adara Molinero se le daban genial las pruebas de puzzle y a mí como el culo, a mí se me daban bien las físicas", señaló, indicando que los directivos saben perfectamente "qué pruebas poner" para favorecer ciertas dinámicas. Al igual que Matamoros, Pérez recordó episodios de vulnerabilidad extrema, como cuando una tormenta tropical les dejó sin fuego y sin capacidad de pescar: "Nos cayó una trompada de agua increíble y nos apagó el fuego. Estuvimos dos días enteros en los que sólo comí la porción de arroz que nos daban".

Estos testimonios cruzados dibujan a Supervivientes no solo como un reto físico, sino como un complejo engranaje televisivo donde la realidad y la edición caminan por una delgada línea.