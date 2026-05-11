Marc Giró acudió este domingo al plató de La Roca con el objetivo de promocionar su nuevo proyecto en La Sexta, Cara al show. Sin embargo, el encuentro estuvo marcado por un intercambio de opiniones sobre la coherencia ideológica de los colaboradores televisivos. Giró cuestionó la postura de Nuria Roca al comparar su trabajo en diferentes cadenas, llegando a afirmar: "Tú eres aquí más de izquierdas que allí", en alusión a su participación en la mesa de debate de El Hormiguero en Antena 3.

Esta crítica se produce en una semana complicada para el presentador catalán debido a los datos de rendimiento de su estreno. Cara al show aterrizó en la parrilla de la cadena con un engañoso 8,5% de share. Pero el desgaste llegó pronto, cayendo a un 6,2% en su segunda semana y terminó por hundirse el pasado martes 5 de mayo con un 5,2% de cuota y 425.000 televidentes.

Ante el comentario sobre su supuesta dualidad política, Nuria Roca respondió con firmeza, cuestionando que el presentador emita juicios sobre contenidos que no consume habitualmente. "¿Tú sabes lo que te pasa? Que tú no has visto nunca una tertulia de El Hormiguero y por eso opinas, por los titulares, y esto te va a traer algún que otro dolor de cabeza", replicó la presentadora, defendiendo la profesionalidad de su labor en la tertulia de Pablo Motos.

El intercambio continuó cuando Roca instó a Giró a que aportase pruebas concretas de su acusación. "Mírate un día la tertulia y luego podrás hablar con conocimiento de causa", insistió la comunicadora, quien además le retó a que pusiera un ejemplo de algún comentario "de derechas" que ella hubiera realizado en la mesa de Antena 3. Tras unos instantes de duda, Marc Giró terminó reconociendo que no había visto esa parte del programa y que su opinión se basaba en la percepción externa, admitiendo finalmente los argumentos de su interlocutora.

Mientras Nuria Roca reivindicó que su discurso se mantiene constante independientemente del plató donde se siente, la visita de Giró dejó en evidencia las dificultades que enfrenta su nuevo programa para conectar con el público. A pesar del tono distendido final, la realidad de las cifras de audiencia de Cara al show —que no logró liderar en su franja ni alcanzar el doble dígito— supone un reto para la continuidad del formato, obligando al presentador a centrar sus esfuerzos en la aceptación de los espectadores más que en la crítica a espacios consolidados de la competencia.