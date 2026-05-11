Tres décadas han tenido que transcurrir para que el eco de uno de los nombres más emblemáticos del pop-rock español vuelva a resonar con fuerza sobre las tablas. "El Último de la Fila", la formación que marcó a toda una generación antes de su disolución en 1998, ha regresado a la vida activa con una gira cargada de simbolismo y nostalgia. Manolo García, a sus 70 años, y Quimi Portet, de 68, han retomado su alianza musical recorriendo la geografía nacional, iniciando este periplo en Fuengirola para después aterrizar en una de sus plazas más queridas: Barcelona. Sin embargo, su segunda noche en el Estadi Olímpic Lluís Companys, ante una audiencia de más de 50.000 personas, dejó una de las imágenes más comentadas de este reencuentro, protagonizada por un exceso de euforia y un aterrizaje forzoso.

Lo que pretendía ser un viaje idílico por la discografía del grupo se convirtió en un momento de tensión cuando Manolo García, contagiado por la energía del directo y la entrega de sus seguidores, decidió emular a las grandes leyendas del rock lanzándose de cabeza hacia las primeras filas. El artista buscaba realizar el clásico crowd surfing, confiando en que la masa de fans lo sostendría en volandas. Lamentablemente, el cálculo falló. Los asistentes, quizá sorprendidos por la inesperada maniobra del cantante o simplemente desprevenidos ante el salto, no lograron reaccionar a tiempo para amortiguar el peso de García, quien terminó impactando directamente contra el suelo tras precipitarse desde el escenario.

A pesar de lo aparatoso de la caída, que se viralizó rápidamente en redes sociales a través de los vídeos grabados por los asistentes, el susto no pasó a mayores. Tras unos segundos de incertidumbre que mantuvieron en vilo tanto a sus compañeros de banda como al público, Manolo García logró incorporarse por su propio pie. Demostrando una vitalidad envidiable y restándole importancia al incidente, el músico continuó con el espectáculo sin aparentes secuelas físicas, completando el repertorio previsto para alegría de los presentes.

Vuelta a los orígenes

Este regreso a la carretera no es solo una cuestión de negocios para el dúo, sino una experiencia profundamente emocional. En declaraciones a diversos medios, los protagonistas han dejado claro que la química entre ellos permanece intacta a pesar del paso del tiempo. Quimi Portet recordaba con cariño el inicio de la gira, asegurando que "vernos juntos, con toda la banda, tocando aquellos temas, te toca emocionalmente de una manera profunda. Y luego, porque es importante para la gente y lo notamos desde el primer tema". Para Portet, la conexión con la audiencia sigue siendo el motor que justifica volver a empuñar los instrumentos.

Por su parte, Manolo García define este retorno como un regreso a los orígenes, destacando que la madurez no ha mermado el espíritu lúdico del grupo. Según el cantante, la esencia de la banda se mantiene fiel a lo que fueron hace 30 años: "Nos reímos igual. Las mismas bromas, bueno, más selectas, porque para algo ya tenemos una veteranía. Creo que sí, y no solo Quimi y yo, sino toda la banda. Esto es familia, hay una complicidad absoluta. Es volver a casa, una casa que hiciste con muy buena fe, de manera un poco inconsciente y con muchas ganas. Estábamos locos por la música y eso nos sigue uniendo a todos. Sobre el escenario somos como niños".

La gira ha sido diseñada minuciosamente para satisfacer los deseos de sus seguidores más fieles, seleccionando un repertorio que evoca los mejores momentos de sus dos décadas de gloria. "Hemos intentado tocar lo que creemos que hará feliz a la gente", afirmaba la banda, subrayando la importancia de generar momentos de alegría en tiempos difíciles. Para los músicos, poder ofrecer este refugio musical es un privilegio: "En la vida, con los años ves que los buenos momentos no son tan fáciles de conseguir, y es una suerte que nosotros tengamos estas buenas cartas, que perviven, para hacer feliz a la gente siéndolo también nosotros. No es tan fácil con el bombardeo de desastres que vivimos".

Tras el accidentado pero exitoso paso por Barcelona, el itinerario de "El Último de la Fila" continúa con próximas paradas en Roquetas de Mar, Madrid, Bilbao, Santiago de Compostela, Avilés, Sevilla y Valencia. Esta serie de conciertos se consolida ya como uno de los eventos culturales más significativos del año, demostrando que, caídas aparte, el legado de García y Portet sigue volando tan alto como el primer día.