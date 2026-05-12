El plató de La Revuelta vivió un momento de profunda emoción el pasado 11 de mayo de 2026 durante la entrevista al actor Mariano Peña. Entre el público se encontraba Carolina Sobe, exconcursante de Gran Hermano y habitual colaboradora de Telecinco, quien tomó el micrófono para revelar a David Broncano un vínculo personal que el presentador desconocía hasta ese instante: su relación de parentesco con Dnoé Lammis, antigua compañera de Broncano en sus inicios televisivos, fallecida en septiembre de 2025.

La noticia tomó por sorpresa al presentador, que no pudo ocultar su pesar al enterarse en directo de la pérdida. Visiblemente afectado, David Broncano decidió detener el ritmo habitual de la entrevista para rendir un breve pero sentido homenaje a la que fuera su colega. "Perdón por el momento personal, pero no me lo esperaba", confesó ante las cámaras, antes de dedicar unas palabras llenas de afecto a la memoria de la artista. "Su hermana fue compañera mía de hace muchos años y me he enterado ahora. Lo siento mucho. Cómo es la vida...", lamentó el jiennense, recordando que Dnoé estuvo a su lado en el primer programa en el que trabajó.

Carolina Sobre

Este reencuentro profesional se remonta a septiembre de 2008, cuando ambos coincidieron como reporteros en el espacio de Cuatro Estas No Son las Noticias. La conexión entre ellos fue estrecha en aquella etapa de formación para el humorista, quien subrayó la importancia de ese vínculo: "Lo siento mucho, fue compañera mía en el primer programa que trabajé". La falta de uso de redes sociales personales por parte de Broncano provocó que no leyera el mensaje que Sobe le envió en su momento, descubriendo la triste realidad meses después y frente a su audiencia.

Para Carolina Sobe, esta aparición en el programa de RTVE suponía el cumplimiento de un pacto emocional. A través de sus redes sociales, la colaboradora explicó que acudir a La Revuelta era un deseo compartido que no pudieron realizar juntas. "Voy a divertirme a un programa al que prometí a mi hermana Dnoé que iría con ella. Por desgracia no puede venir pero yo voy a meter mi nariz y a pasarlo de locos", compartió con sus seguidores.

La pérdida de Dnoé Lammis se produjo a los 53 años, tras pasar varias semanas en coma debido a una neumonía que se complicó con una patología cardíaca. En el momento de su fallecimiento, Sobe le dedicó un último adiós cargado de dolor: "Después de muchos días de lucha, nos dejas. Vuela alto, vida mía. Te quiero hermana". En recientes declaraciones, Carolina ha confesado estar atravesando un duelo extremadamente difícil, admitiendo que "llevo fatal la pérdida de mi hermana, hasta el punto de que estoy medicada". El gesto de David Broncano y el aplauso unánime del público sirvieron como un balsámico homenaje para una figura que dejó huella en los primeros pasos televisivos del presentador de la pública.