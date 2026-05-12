Canal Sur Televisión interrumpió su emisión habitual desde las seis de la tarde del pasado lunes, dejando la pantalla en negro durante varias horas antes del debate decisivo de las elecciones andaluzas. Esta medida, fruto de los paros convocados por el comité de huelga en la empresa pública, reflejó un nivel de conflicto laboral que no suele trasladarse con la misma contundencia a los centros de gestión estatal como TVE. "Canal Sur interrumpe sus emisiones de 18:00 a 19:50 horas por los paros convocados por el comité de huelga. Lamentamos las molestias", rezaba el faldón informativo que se mantuvo sobre el fondo negro durante la tarde.

La desconexión de la televisión pública andaluza se produjo justo cuando el programa La Tarde, Aquí y Ahora, de Juan y Medio, finalizaba su tiempo para dar paso al espacio Andalucía Directo, conducido por Modesto Barragán. La interrupción afectó de lleno a la franja previa al debate electoral, que estaba previsto para las 21:45 horas de ese mismo lunes, momento de máxima atención informativa en la comunidad.

Momento de la interrupción de la señal.

En sus comunicaciones sobre el conflicto, la dirección de la Radiotelevisión Pública de Andalucía (RTVA) informó de que el comité de huelga había rechazado las distintas propuestas efectuadas para evitar los paros en plena campaña electoral. En este sentido, la dirección subrayó que el sindicato UGT-RTVA se desmarcó de la convocatoria al considerar que parte de las reivindicaciones planteadas presentaban dudas sobre su adecuado encaje dentro del marco legal.

El punto de fricción principal residió en la exigencia del comité de reservar un número concreto de plazas para trabajadores temporales sin pasar por un proceso de concurso-oposición. Según la dirección de la empresa, esta medida podría haber atentado contra los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público. Pese a que la empresa mantuvo tres reuniones con el comité y propuso analizar con la Junta de Andalucía la viabilidad jurídica de estas peticiones para evitar incurrir en ilegalidades, no se alcanzó un acuerdo.

La dirección lamentó que los tres días de paros de cuatro horas —programados para el 11, 12 y 14 de mayo— afectaran al "desarrollo normal" del plan de cobertura electoral. Según la dirección, esta situación mermó el derecho de los andaluces a recibir información sobre las propuestas de los distintos partidos y dañó el servicio público que Canal Sur tiene encomendado por ley en momentos de especial trascendencia democrática.

Resulta llamativo el contraste entre la firmeza exhibida en las delegaciones del sur y la contención que impera en los pasillos de Prado del Rey. Mientras en Canal Sur no tiembla el pulso a la hora de fundir a negro la pantalla en plena campaña, en TVE la combatividad parece diluirse en una suerte de diplomacia institucional, donde las protestas jamás llegan a perturbar su programación.