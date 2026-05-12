Mediaset España y Ana Rosa Quintana han alcanzado un acuerdo definitivo para la renovación del contrato de larga duración que vincula a la periodista con el grupo audiovisual, extendiendo una de las relaciones más sólidas y exitosas de la industria televisiva tras más de dos décadas de colaboración ininterrumpida. A través de un comunicado oficial emitido este martes, el grupo de comunicación ha querido subrayar la trascendencia de esta firma, definiendo a Quintana como un auténtico "referente de la televisión en España y uno de los rostros más emblemáticos de la compañía".

Este movimiento garantiza la permanencia en Mediaset de una figura que no solo representa la identidad de la cadena, sino que ha demostrado una capacidad analítica y una sintonía con la audiencia difíciles de igualar en el panorama nacional.

La trayectoria de la comunicadora está intrínsecamente ligada al prestigio de las mañanas de Telecinco, franja en la que ejerció un liderazgo indiscutible durante 18 años consecutivos al frente de El Programa de Ana Rosa. En dicho espacio, Quintana no solo se consolidó como la reina de las mañanas, sino que transformó la manera de abordar la actualidad, la política y el entretenimiento, convirtiendo el programa en un pilar estratégico y un motor de opinión fundamental para Mediaset.

Tras una etapa de transición en la que asumió el reto de liderar las tardes con el estreno de TardeAR en septiembre de 2023, la periodista regresó en febrero de 2025 a su hábitat natural en la franja matinal de la cadena principal del grupo. Este retorno al horario de mañana con El Programa de Ana Rosa supuso la recuperación de una fórmula de éxito probada y el reencuentro con un público que la reconoce como la voz de referencia en el arranque de la jornada informativa.

Una carrera de éxitos

El valor profesional de Ana Rosa Quintana y su impacto en la sociedad española han sido ampliamente validados por la crítica y las instituciones a lo largo de los años. Su palmarés es uno de los más nutridos del sector, acumulando distinciones tan prestigiosas como el Premio Ondas a la Mejor Presentadora, ocho galardones TP de Oro y dos Micrófonos de Oro. Asimismo, su compromiso con la excelencia informativa ha sido premiado con una Antena de Oro y el Premio Eisenhower por la Libertad de Expresión, un reconocimiento que destaca su papel en la defensa de los valores democráticos desde la televisión.

A estos honores se suman el Premio Mujer Hoy, otorgado a las mujeres más sobresalientes de España, un Premio del Club Internacional de Prensa y la Medalla de Honor de Madrid, entre otros muchos reconocimientos que avalan su trayectoria. Con esta renovación, Mediaset España asegura la continuidad de un activo institucional que sigue siendo pieza clave en su estructura de contenidos y en su relación de confianza con los espectadores.