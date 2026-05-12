RTVE ha anunciado la puesta en marcha del Benidorm Fest Summer, una extensión veraniega de su ya conocido certamen musical. Esta nueva marca busca dar una segunda vida a los artistas que han pasado por las cinco ediciones previas del festival alicantino, creando una suerte de escaparate de reencuentros en un momento en el que la relación de la televisión pública con los grandes eventos internacionales atraviesa una etapa de redefinición.

Llama la atención que esta expansión del universo Benidorm se produzca precisamente tras una edición que marcó mínimos históricos de audiencia, perdiendo un millón de espectadores en su gran final. A pesar de estos indicadores que sugieren un cierto agotamiento del formato, la Corporación ha optado por ampliar la inversión en la marca en lugar de apostar por una optimización de recursos. Esta tendencia a la expansión presupuestaria no es nueva; en los últimos tiempos, el ente ha dado luz verde a programas de entretenimiento con facturas notables que, sin embargo, no han logrado conectar con el gran público, planteando un interrogante sobre el equilibrio entre el coste de producción y el retorno en términos de audiencia social.

Esta estrategia de festivales propios coincide, además, con la reciente decisión de RTVE de ausentarse de la gran cita de Eurovisión, motivada por la presencia de Israel en el certamen. Mientras otros países han optado por mantener el puente cultural que supone el festival —entendiendo que la música debe ser un espacio de convivencia por encima de los conflictos geopolíticos—, España ha preferido replegarse hacia formatos internos.

Esta retirada no solo supone una pérdida de proyección internacional, sino que desplaza el foco hacia eventos de consumo doméstico que, si bien son celebrados, implican un despliegue económico adicional para sustituir el hueco dejado por una competición de la magnitud y eficiencia de Eurovisión.

El Benidorm Fest Summer, cuya fecha y cartel definitivo se conocerán "en breve", se suma así a una lista de proyectos que buscan mantener viva la maquinaria de la cadena a través de la nostalgia de participantes anteriores. Aunque la intención de dinamizar la industria musical es loable, la acumulación de especiales y nuevas ventanas musicales en un contexto de audiencias fragmentadas reabre el debate sobre la gestión de los fondos públicos.