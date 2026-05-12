Telecinco prepara una importante reestructuración de su parrilla para la temporada estival con el regreso de rostros emblemáticos y el lanzamiento de nuevas apuestas de entretenimiento que comenzarán a emitirse a partir de la segunda quincena de junio. Alberto Carullo, director general de Contenidos de Mediaset España, ha justificado este movimiento durante la rueda de prensa de presentación de los cuatro nuevos proyectos afirmando que "el verano es una gran oportunidad para lanzar nuevos proyectos con rostros diferentes para enriquecer y dar mayor variedad a la oferta de Telecinco".

Uno de los regresos más esperados es el de Carlos Lozano, quien se pondrá al frente de Amor... o lo que surja, un nuevo dating show producido por Bulldog que se emitirá de lunes a viernes a las 16:00 horas. En este espacio, personas de todas las edades buscarán pareja en encuentros que tendrán lugar íntegramente en el plató. Lozano, que vuelve a la primera línea tras su paso por GH DÚO, se ha mostrado entusiasmado con el proyecto: "Estoy muy agradecido con el público que decía que quería a Carlos y yo no les voy a defraudar, voy a estar a tope". Sobre la naturaleza del formato, el presentador ha adelantado que "es un programa que a mí me pega mucho porque va sobre el amor, pero no solo habrá amor, habrá de todo".

La franja vespertina diaria se completará con De lunes a viernes, una extensión del formato de prime time que capitanearán Santi Acosta y Beatriz Archidona. Tras la emisión de El tiempo justo, que reducirá su duración, la pareja de presentadores abordará la crónica social con el equipo habitual de los viernes. Archidona ha confesado sentirse muy ilusionada ante este reto, señalando que "el verano es una época relajada para pasarlo bien y vamos a divertirnos", mientras que Acosta ha definido la propuesta como una apuesta por el "entretenimiento con el toque de corazón". Con este esquema, las tardes de diario quedarán configuradas con Amor... o lo que surja, El tiempo justo, De lunes a viernes y, finalmente, el concurso Allá tú con Juanra Bonet, mientras que El diario de Jorge se tomará un descanso vacacional hasta septiembre.

Por otro lado, los fines de semana recuperarán a Paz Padilla para la causa con El Show de Paz, un formato de dos horas producido por Secuoya para las tardes de sábados y domingos. El programa combinará humor, entrevistas a celebridades y testimonios de "héroes anónimos". La presentadora ha reconocido la carga emocional de su retorno a la cadena: "He sentido ilusión y nostalgia al volver a Mediaset, he sentido que vuelvo a una casa". Su objetivo con este nuevo espacio es claro y vitalista: "El amor y el humor te salvan porque te dan oxígeno y queremos que El show de Paz sea eso, que la gente que llega a casa se relaje y se ría".