Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh han vuelto a copar los titulares esta semana con motivo del inicio de la nueva gira del grupo, que supone el regreso de Amaia Montero como vocalista principal. Mientras la banda donostiarra celebraba su estreno en el BEC, Leire Martínez se encontraba al otro lado del océano presentando su proyecto en solitario, Historias de aquella niña, un disco que la ha llevado a reencontrarse con su público en Iberoamérica en un contexto de máxima fragilidad.

Durante su reciente concierto en Argentina, la artista no pudo contener la emoción y rompió a llorar en pleno directo al reconocer abiertamente que le "afecta" ver el arranque de la gira de los que fueron sus compañeros durante casi diecisiete años. En un momento de absoluta vulnerabilidad, Martínez confesó ante sus seguidores que, aunque considera su paso por el grupo como una etapa "maravillosa", este fin de semana se han juntado demasiadas emociones, algo que quedó patente cuando interpretó Jueves, la balada dedicada a las víctimas del 11-m que se convirtió en uno de sus mayores emblemas vocales.

Esta reacción de Leire ha generado un aluvión de comentarios y ha coincidido con las primeras críticas hacia Amaia Montero, cuyo regreso ha sido analizado al detalle por los seguidores más nostálgicos, pero también por aquellos que han echado en falta una mayor presencia de los temas grabados originalmente por Martínez. Ante este revuelo mediático, Xabier San Martín, teclista y letrista de la formación, ha decidido romper el hermetismo que ha caracterizado al grupo en los últimos meses.

En declaraciones a El Correo, San Martín ha querido rebajar la tensión y ha mostrado una postura de profundo respeto hacia su excompañera, comparando la ruptura con un proceso personal íntimo: "Nosotros somos de la opinión de que, bueno, ahí ya los motivos y los pormenores pertenecen a la intimidad del matrimonio, por así decirlo. Y como toda separación es normal que sea dolorosa para todas las partes". El músico ha sido tajante al asegurar que, a pesar del "cotilleo" y las opiniones externas, entienden perfectamente la fragilidad de Leire Martínez en estos momentos: "Entendemos perfectamente su reacción, tiene que sentir un montón de cosas, como todos sentimos un montón de cosas. Pero vamos, que jamás, jamás, de los jamases, ni vamos a polemizar ni nada".

Xabier San Martín junto a Amaia Montero.

La gratitud parece ser el sentimiento dominante en el seno de la banda, que reconoce haber pasado "media vida del grupo juntos" junto a Leire Martínez. San Martín ha insistido en que "hacia Leire no tenemos más que gratitud" y que "le debemos muchísimo", celebrando además el éxito que está cosechando en su andadura internacional. Según el teclista, las noticias sobre el buen funcionamiento de su disco en Iberoamérica son recibidas con alegría en el grupo: "De corazón, de corazón, que todas sus buenas noticias son buenas noticias para nosotros también". Sin embargo, el contacto entre ellos es inexistente en la actualidad, algo que el músico define como una consecuencia lógica del proceso de duelo tras una ruptura profesional de tal magnitud: "Después de una separación, pues bueno, es duro. Sin rencores, pero es normal que cada uno haya seguido su camino".

Uno de los puntos que más críticas ha despertado en este inicio de gira ha sido la composición del repertorio, que muchos han interpretado como un borrado sistemático de la era de Leire Martínez. En los primeros conciertos, la presencia de canciones de esa etapa ha sido testimonial, lo que ha provocado el descontento de una parte del fandom. Xabier San Martín ha querido aclarar que no existen "decisiones extramusicales" detrás de esta elección y que no se trata de un veto personal hacia Leire: "El criterio ha sido básicamente que creíamos que era el repertorio que el momento nos evocaba. La decisión en ningún caso ha sido Leire sí o no".

Según el letrista, aunque hay muchas canciones ensayadas que pertenecen a la etapa de Martínez, el espíritu de la gira actual apelaba a otra época musical que encajaba mejor con el regreso de Amaia. A pesar del ruido generado por el clickbait y las especulaciones en redes sociales, San Martín confía en que el tiempo ponga todo en su lugar y no descarta un futuro contacto con Leire, insistiendo en que la realidad interna de la banda es "mucho más aburrida y normal de lo que a veces se hace creer".

Mientras tanto, la industria observa con atención cómo se desarrolla este duelo musical entre la nostalgia de una era que vuelve y el dolor de una despedida que todavía se siente demasiado reciente sobre los escenarios.