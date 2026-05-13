Alba Carrillo destroza a Benita y José Pablo López: "Te ponen un programa en TVE para pagarte la transición"

Alba Carrillo ha estallado este miércoles tras las duras declaraciones de alguien a quien consideraba su amiga. La colaboradora aprovechó el inicio de El Sótano Club para cargar contra Benita Castejón (Maestro Joao), quien calificó su salida de TVE como "una huida hacia adelante", unas palabras que no sentaron nada bien a la exmodelo, que lanzó además una clara advertencia a la vidente.

"Perdón, porque yo debería seguir una escaleta, pero me la voy a saltar", comenzó diciendo la presentadora en el programa de TEN, visiblemente alterada, antes de reaccionar a los comentarios de su excompañera. "Pensaba que Benita era amiga mía, pero ha hecho unos comentarios con las cosas que me han pasado con TVE que no entiendo absolutamente nada", confesó.

"Te voy a decir una cosa, Benita. Si alguien sabe de huidas hacia adelante, eres tú. Lo voy a dejar ahí. No se puede tener menos vergüenza y aprovechar árboles que están caídos, que en mi caso no era caído, he dicho la verdad. Pero a ver si voy a seguir dando mi opinión de dónde van los fondos públicos de las televisiones...", continuó, y añadió: "Ya me estás tocando las narices, dedícate a leer el horóscopo, que no aciertas ni una. Cuando yo te he apoyado en todo siempre, ¡hay que ser mala persona!".

El monumental enfado de Alba fue a más e incluso llegó a hablar abiertamente del documental que TVE financió a Benita y que se estrenó el pasado 31 de marzo coincidiendo con el Día Internacional de la Visibilidad Trans. "Estoy pidiendo tus impuestos para que haya más gente que no seas sólo tú que se pueda operar. Desde tu atalaya en la que te ponen un puñetero programa para pagarte una transición, un cambio de género... ¡Que estás en todo tu derecho, pero no a todo el mundo le pueden pagar esto!", dijo muy molesta.

"Te dedicas a dar a los que luchamos por lo de todos, no solo por lo tuyo... ¿Me hablas de huida hacia adelante? Has estado sola y te he invitado dos años seguidos a que vinieras a cenar a mi casa para que no estuvieras sola", desveló. La modelo y colaboradora criticó que Benita asegurara que "es que Alba no tiene que estar en TVE": "A lo mejor la que no tiene que estar en TVE eres tú, que cada vez que te enfadas hablas con José Pablo y vas diciéndole a todo el mundo que eres amiga de José Pablo", confesó sobre el director de la cadena pública.

Llegados a este punto, la dirección del programa avisó a Alba para que tuviera cuidado, pero ella aseguró estar harta de que la censuren. "No me digas 'cuidado' porque es la verdad y lo sabe todo el mundo. Esta señora cada vez que le da la gana llama al director y se le cuadra", sentenció.

está afirmando que el programa sobre benita que nadie pidió era una tapadera del director de rtve para que pagásemos todos la transición a su amiga ? https://t.co/VI1Uyo06XN — Moisés (@menudoroIIo) May 13, 2026

Carrillo no ha tenido reparos en cuestionar la ética de RTVE al permitir que Shine Iberia, la productora detrás del célebre talent MasterChef Celebrity, cuente en sus filas con perfiles que, a su juicio, entran en conflicto directo con los valores de un servicio público financiado por el contribuyente.

La colaboradora puso nombres y apellidos sobre la mesa, señalando directamente a la actriz Paz Vega y a la influencer Ofelia Hentschel. Para Carrillo, resulta una contradicción flagrante que una televisión del Estado haga negocios con figuras que o bien arrastran supuestas deudas con el fisco, como sería el caso de la intérprete, o bien han realizado llamamientos públicos contra el pago de impuestos, como ocurrió con la exconcursante gallega. Alba criticó que se premie con visibilidad y remuneración a quienes no cumplen con sus obligaciones ciudadanas, una postura que, según relata, ha provocado un terremoto interno en las dependencias de Shine Iberia.