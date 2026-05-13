La reaparición de Amaia Montero sobre los escenarios, marcada por la nostalgia de su regreso a La Oreja de Van Gogh tras años de silencio, no ha estado exenta de una fortísima marejada de opiniones que han puesto a la artista en el centro de la diana de las redes sociales. Tras el clamor inicial por su vuelta, pronto la realidad se ha vuelto un hervidero de críticas feroces que cuestionaban su estado vocal y su presencia escénica durante los primeros directos. Esta presión mediática, sumada a la compleja transición de la banda tras la abrupta salida de Leire Martínez en octubre de 2024 —un adiós que Leire no llegó a firmar y que ha dejado una herida abierta en los seguidores—, alimentó durante días el rumor de que la cantante donostiarra estaba al borde del colapso y meditaba abandonar la gira conmemorativa del 30 aniversario.

Ante el ruido ensordecedor que sugería una retirada inminente, la compositora ha decidido romper su silencio a través de un extenso comunicado en redes sociales, tras varios días de ausencia voluntaria. Amaia explica que su desaparición pública no fue una huida, sino una estrategia de salud mental: "He desconectado y con mucho éxito", asegura tajante, queriendo dejar claro que su prioridad ha sido protegerse del escrutinio externo tras el esfuerzo físico y emocional de los últimos conciertos. Sin embargo, la burbuja de tranquilidad en la que se había instalado se rompió por una alerta externa. Según relata, "llegó una llamada de un íntimo amigo mío que me preguntó muy preocupado a ver si iba a dejar la gira. Le respondí muy sorprendida: '¿Cómo?'".

La artista describe una reacción que mezcla la incredulidad con el hartazgo ante las especulaciones que daban por hecho que no aguantaría el ritmo de los próximos compromisos. "Él volvió a hacer la pregunta y entonces salió de mí una carcajada de esas que te dejan sin respiración, de esas que quieres contestar pero no puedes porque sigues riéndote", narra en su escrito, tratando de desdramatizar la situación con la que se encontró al encender el teléfono. Una vez recuperada de la impresión, la respuesta fue tajante: "Y cuando ya pude retomar la conversación le respondí con un rotundo NO y le dije por qué me lo preguntaba".

En su reflexión, Montero no oculta su malestar por la ligereza con la que se ha tratado su situación personal y profesional en las últimas semanas, especialmente tras las dudas vertidas sobre su rendimiento en sus apariciones más recientes. "Al contármelo caí en que vivir salvaguardando tu propio bienestar, lejos de ser ingenuo, es lo más sano e inteligente que uno puede hacer, pero el ruido y las mentiras de la gente que no lo hace sigue estando pero sigue siendo solo ruido. Lamentablemente no me sorprende", afirma con amargura, aludiendo directamente a quienes han intentado desestabilizar este regreso que tanto ha costado fraguar.

A pesar de los comentarios negativos y del debate nacional sobre si esta vuelta era prematura dada su salud, Amaia prefiere aferrarse a la conexión emocional con sus fieles. "Estoy tan orgullosa de La Oreja de Van Gogh, tan emocionada de lo que viví en Bilbao con 30.000 personas dándolo todo, ese público tan maravilloso, agradecido y entregado que no puedo estar más feliz", confiesa, recordando el multitudinario apoyo recibido en el País Vasco, un bálsamo frente a la frialdad de las redes. La cantante se muestra combativa y asegura que su paso por etapas oscuras la ha dotado de una resiliencia especial frente a las críticas: "Lo dije en el escenario: hemos vuelto, hemos vuelto de verdad. Si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible. Hoy sigo mi plan y me voy unos días a uno de mis lugares favoritos del mundo a seguir desconectando".

Esta defensa de su posición llega en un momento de máxima tensión estructural para la banda, que ha visto cómo en esta nueva etapa también se ha desvinculado Pablo Benegas, figura clave en la historia del grupo. Mientras tanto, la sombra de Leire Martínez sigue presente; la anterior vocalista continúa su camino en solitario por Latinoamérica, mostrando una vulnerabilidad que contrasta con la actitud de Amaia. Mientras sus antiguos compañeros celebraban en Bilbao, Leire se mostraba rota en lágrimas sobre un escenario en Argentina, admitiendo sin tapujos que "es duro". Pese a este escenario fragmentado y las dudas que planean sobre el futuro de la formación, la hoja de ruta de Amaia Montero se mantiene inalterable: el próximo 28 de mayo el grupo actuará en el Movistar Arena de Madrid, confirmando que la gira del 30 aniversario sigue adelante, guste o no a sus detractores.