Tras meses de una ausencia forzada que se remonta a marzo —cuando la cadena decidió apartarla fulminantemente bajo la acusación de difundir bulos sobre la seguridad del voto electrónico—, la periodista Isabel Durán regresó al plató de Directo al Grano para reclamar su sitio y, sobre todo, su rigor. Lo que el programa de La 1 presentó como un retorno rutinario dentro de la rotación de colaboradores, pronto se transformó en una revisión de los motivos que llevaron a RTVE a prescindir de una de sus voces más críticas, en un ejercicio de equilibrismo donde la dirección del programa intentó justificar la exclusión previa apelando a simples cambios de contenido, mientras Durán mantenía que su salida fue el precio por advertir sobre una vulnerabilidad que la propia Junta Electoral Central terminó validando.

Marta Flich, en un intento de suavizar el clima, dio la bienvenida a Durán destacando su capacidad para "agitar" el plató en nombre de la libertad de expresión, pero la periodista no tardó en entrar al fondo del asunto. Con una firmeza que pareció incomodar la narrativa oficial de la casa, Durán subrayó que su ética profesional le impide fabricar falsedades, recordando que lo que en su día TVE calificó como una "teoría de la conspiración" fue, en realidad, un riesgo de seguridad real: la JEC acabó prohibiendo el método de identificación digital impulsado por el Gobierno por sus evidentes carencias técnicas.

Resulta paradójico que, mientras la periodista se defendía recordando que actuó ante la inacción de los partidos —siendo el PP el único que finalmente elevó la queja—, la presentadora intentara matizar el éxito de la impugnación reduciéndolo a una cuestión de trámite partidista, obviando el fondo de la resolución que protegía la integridad del proceso electoral.

El debate alcanzó su punto de mayor tensión cuando TVE intentó demostrar que no había silenciado la resolución de la JEC, emitiendo un vídeo del Telediario para desmentir las acusaciones de opacidad vertidas por Durán en prensa. Sin embargo, la réplica de la colaboradora dejó en el aire una duda razonable sobre la profundidad de la cobertura pública: Durán aclaró que, si bien el ente informó de una suspensión provisional en marzo, ignoró deliberadamente la ratificación definitiva de abril, un documento mucho más contundente que, según su versión, nunca llegó a los informativos de TVE ni de RNE.

Ante esta precisión cronológica, Gonzalo Miró intervino con un tono cargado de sarcasmo para intentar invalidar el argumento de la periodista, sugiriendo que Durán pretendía dictar cuándo debía informar la cadena. La ironía de Miró, que llegó a agradecerle burlonamente que "velara por el voto de los españoles", contrastó con el esfuerzo de la comunicadora por diferenciar entre la denuncia de una brecha de seguridad técnica y la acusación de fraude electoral, algo que ella insistió en no haber hecho nunca.

La intervención de Marta Flich para cerrar el bloque, remitiendo a los espectadores a la sección de RTVE Verifica para evitar "engaños", se sintió como un último intento de la cadena por mantener el control del relato frente a una colaboradora que se negaba a aceptar el papel de "arrepentida". Al final, la justificación oficial de que su ausencia se debió meramente a la alternancia de perfiles según el contenido del día sonó a una salida elegante para una situación que, a todas luces, fue una sanción editorial corregida por los hechos. Isabel Durán, lejos de amedrentarse por el escrutinio de sus propios compañeros, cerró su intervención con un aviso: está encantada de volver, pero no tiene la más mínima intención de cambiar su discurso.