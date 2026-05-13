A pesar del complejo clima político y las intensas presiones externas, Israel ha logrado asegurar su plaza en la gran final de Eurovisión 2026 tras una sólida actuación en la primera semifinal celebrada en Viena. El representante israelí, Noam Bettan, consiguió convencer tanto al jurado profesional como al público, superando el ruido mediático y las manifestaciones de rechazo que se han hecho notar en el Wiener Stadthalle.

Su clasificación reafirma la resiliencia de la delegación de la KAN en un certamen que, este año, se ha visto mermado por la ausencia de países como España, Países Bajos o Irlanda, quienes optaron por retirarse en señal de protesta.

Durante la gala, la organización del festival tuvo que lidiar con diversos intentos de politización del evento por parte de sectores del público. Aunque se escucharon algunas consignas aisladas y se divisaron banderas ajenas al concurso, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) mantuvo su firme compromiso de preservar el carácter estrictamente musical del certamen.

Para proteger la integridad artística del espectáculo y evitar que las protestas empañaran la actuación de Bettan, se aplicaron ajustes en la realización televisiva y en la difusión de los clips oficiales, una medida que busca garantizar que todos los artistas, independientemente de su nacionalidad, puedan competir en igualdad de condiciones y sin hostigamientos externos.

El éxito de Israel en el televoto ha vuelto a situarse bajo el foco de la prensa internacional, que especula sobre la capacidad de movilización del país hebreo y sus supuestas estrategias de promoción digital. No obstante, desde diversos sectores se defiende que el apoyo masivo a Israel es un reflejo de la libertad de elección del público europeo, que en ediciones anteriores ya ha demostrado su respaldo a la propuesta artística israelí por encima de las controversias geopolíticas. El uso de campañas de apoyo, comunes en muchos países participantes, es visto por sus defensores como una herramienta legítima para conectar con la audiencia en un entorno cada vez más competitivo.

La clasificación de Noam Bettan se produjo en una semifinal que recuperó el sistema de votación mixto, otorgando de nuevo peso a los jurados profesionales frente al voto exclusivamente popular de años recientes. Este equilibrio técnico valida la calidad de la propuesta de Israel, que compartirá escenario el próximo sábado con países como Grecia, Suecia, Finlandia y Bélgica. Mientras la Fiscalía y diversos organismos analizan las acusaciones de supuestas irregularidades financieras o de influencia vertidas por algunos medios, la delegación israelí se prepara para luchar por el micrófono de cristal, apelando a la música como un puente que debería estar por encima de los conflictos territoriales y las campañas de boicot.