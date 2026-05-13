RTVE ha dado a conocer este lunes el nombre del nuevo programa que Manu Sánchez presentará próximamente en La 1, una apuesta que parece seguir la línea de otros movimientos recientes en la cadena pública. La promoción del formato no ha pasado desapercibida, especialmente por un juego visual que ha generado comentarios inmediatos: un cartel luminoso donde, tras un parpadeo de las bombillas, el título El perro andaluz se transforma momentáneamente en 'El perro Sánchez'.

Lo que la cadena presenta como un ejercicio de 'retranca' para aludir al mote que el propio Pedro Sánchez terminó asumiendo durante la última campaña electoral, se percibe más bien como una muestra más de la sintonía entre la dirección de la televisión pública y el relato de Moncloa.

🚨 ¡Exclusiva mundial! 🚨 'El perro andaluz' by Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) es el nombre del programa que se estrenará muy pronto en @La1_tve 💫 📺 Guiño cinematográfico incluido… pic.twitter.com/9hp4XanjPT — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) May 11, 2026

El propio presentador ha dado algunas claves sobre lo que cabe esperar de este espacio producido por su empresa, 16 Escalones. "Vengo a divertir y a hacer pensar", afirma el humorista sevillano, quien además confirmó en la cadena SER que la política tendrá un lugar central en el show: "Vamos a mirar la realidad y lo que nos rodea con esas gafas del humor, y por suerte o por desgracia la política últimamente lo invade todo". Manu Sánchez admitió que en este proyecto le va a tocar 'pringarse' y dar la cara, situando el programa en una línea de actualidad informativa similar a la que en su día ocupó Andreu Buenafuente.

El proyecto ha contado con el visto bueno público de figuras como Jordi Évole, quien celebró el ingenio de la promoción en sus redes sociales. Precisamente, el fichaje se fraguó tras la participación del cómico en el programa del catalán en laSexta. Según relata el propio Sánchez, los responsables de la televisión pública le contactaron de inmediato, sin esperar siquiera a los resultados de audiencia: "Durante la emisión del programa me llegó un mensaje: 'Tenemos que hablar. Hay que ponerle nombre, fecha y forma'".

¿Se pueden decir más cosas en 20 segundos?

Solo si eres @_ManuSanchez_

Mucha suerte hermano. pic.twitter.com/J5t5uYwHM1 — Jordi Évole (@jordievole) May 11, 2026

Con el cierre de la pieza anunciando su estreno 'y cancelación' —un juego de palabras sobre la polarización que suele generar el contenido político en redes—, RTVE prepara el terreno para un formato que, si bien se presenta como humorístico y personalista, nace ya marcado por la controversia sobre el uso de los recursos públicos para contenidos con una carga ideológica tan cercana a la estrategia de comunicación del Ejecutivo.