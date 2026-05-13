La reciente visita de Gabriel Rufián al programa Cara al Show ha dejado uno de los momentos más inquietantes de la temporada televisiva, tras profundizar en una confesión que el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña ya había adelantado semanas atrás: "He soñado con Marc Giró eróticamente". El encuentro en el plató de laSexta sirvió para que el presentador, con su habitual estilo, buscara desgranar los pormenores de esa revelación.

El origen de este episodio se remonta a un evento real en el que ambos coincidieron. Rufián explicó que la imagen de Marc Giró se le quedó grabada debido a una prenda de vestir particular: "He soñado que venías hacia mí con ese jersey. Fuiste simpatiquísimo, me ibas contando películas, me ibas seduciendo y estabas muy cerca", admitió el político, con tono juguetón. La curiosidad del presentador no se detuvo ahí y, ante la insistencia de saber si el encuentro onírico había llegado a su fin último, lanzó una pregunta tajante: "¿Consumamos?". Rufián, manteniendo el tono distendido de la charla, aclaró que la experiencia no llegó al acto sexual pleno, aunque reconoció con naturalidad: "Pero sí que nos sobamos mogollón".

A lo largo de la entrevista, el diputado también se sinceró sobre facetas de su carácter que suelen quedar fuera del debate parlamentario, especialmente su relación con la organización doméstica. Se describió como una persona con una obsesión por el orden que roza lo patológico, calificándolo como un "TOC con el orden" y definiéndose como "metódico y ordenado hasta un punto angustioso". No obstante, admitió que esta rigidez desaparece ante un electrodoméstico concreto: "Soy muy caótico con eso... menos con la lavadora, que es un agujero negro de frustraciones. Da igual que haya mezcla, que esté petada... Para mí es como el PSOE: todo cabe", señaló, deslizando una crítica política en medio de su confesión personal.

La complicidad entre ambos permitió que Rufián compartiera incluso detalles sobre su indumentaria en el Congreso de los Diputados. Reveló que en los días de votaciones o debates trascendentales suele recurrir a su "ropa interior de la suerte", la misma que, según confesó entre risas, portaba durante la grabación del programa.

El bloque final de la entrevista derivó hacia las relaciones de poder en Madrid. Ante la pregunta de Giró sobre si alguna vez había sido invitado a la "paella de los jueves" en el Palacio de la Moncloa, Rufián negó haber asistido y asumió que el presentador, "dada su relevancia", sí conocería al presidente. Giró desmintió sus visitas a Moncloa: "Yo no, te lo juro que no. Yo no conozco a Pedro Sánchez. No lo he visto nunca físicamente". El presentador fue más allá al revelar que, aunque el líder del Ejecutivo intentó contactar con él, declinó la oferta: "No te creas que no me ha llamado para quedar, pero no he ido. Es que yo estoy a la izquierda del PSOE, aunque parezca que no".

Como no podía ser de otra manera, después del masaje, la entrevista a Rufián terminó con un beso de película.