El restaurante ZM Isla del Ciervo, ubicado en La Manga del Mar Menor, en Cartagena, ha quedado prácticamente calcinado tras un incendio declarado a primera hora de la mañana de este miércoles, alrededor de las 08:28. Este establecimiento cobró especial relevancia recientemente al protagonizar el estreno de la primera temporada de Servicio Secreto by Chicote en La Sexta hace apenas un mes.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron dotaciones de bomberos del Consorcio y del Ayuntamiento de Cartagena para sofocar las llamas, que generaron una densa columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia. A pesar de que los daños materiales han sido descritos como considerables, no se han registrado heridos en el incidente.

🔥 Un incendio en el ZM Isla del Ciervo genera una gran columna de humo visible a varios kilómetros 👉 El 112 informa de que el incendio está controlado 🔗 https://t.co/V6XyGX8Hfg pic.twitter.com/S4fWJD0ZOi — La 7 (@la7tele) May 13, 2026

El propio Alberto Chicote ha reaccionado a la noticia a través de sus redes sociales, donde ha compartido imágenes del local devorado por el fuego. El cocinero ha manifestado que "esta mañana el restaurante ZM Isla del Ciervo ha salido ardiendo" y ha matizado que, según la información recibida, "no ha habido daños personales y todos los integrantes del equipo están bien", destacando este hecho "dentro de la desolación que supone ver tu negocio pasto de las llamas". Finalmente, el chef ha enviado "un abrazo enorme a todo el equipo de ZM" junto con el deseo de que logren sobreponerse a una "adversidad tan devastadora".

La intervención de Chicote en este local de más de 25 años de historia buscaba reflotar un negocio que, a pesar de su ubicación privilegiada, atravesaba una crisis profunda. Durante el programa, se puso de manifiesto que su propietario, Miguel, había perdido la capacidad de gestión, lo que derivó en graves problemas de higiene, alimentos en mal estado y una estructura de equipo desarticulada.

Tras la remodelación y el asesoramiento del programa, el restaurante había logrado evitar la quiebra, cerrando aquella experiencia con un mensaje de optimismo por parte del chef, quien instó al dueño a dar "mucha caña" al proyecto porque tanto el sitio como el equipo se lo merecían.