Israel actuará tercero en un Eurovisión 2026 marcado por el boicot de RTVE y cambios en el televoto

La gran final del Festival de Eurovisión 2026 ya tiene decidido su orden de actuación y estará marcada, una vez más, por la polémica política que rodea al certamen desde hace dos ediciones. La gala se celebrará este sábado en el Wiener Stadthalle de Viena con 25 países sobre el escenario, aunque sin España, después de la retirada de RTVE como respuesta a la negativa de la UER (Unión Europea de Radiodifusión) de expulsar a Israel del concurso.

Dinamarca será la encargada de abrir la noche con Soren Torpegaard Lund y su tema For Vi Gar Hjem, mientras que Austria, país anfitrión, cerrará el festival con COSMÓ y Tanzschein. En tercera posición actuará Israel, con Noam Bettan y la canción Michelle, que consiguió clasificarse pese a las amenazas y el intento de boicot.

La candidatura israelí vuelve a llegar rodeada de tensión política y de dudas sobre el sistema de votación. De hecho, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha introducido cambios este año para tratar de reducir el llamado "voto de castigo", es decir, los votos emitidos no para apoyar a un favorito sino para perjudicar o beneficiar a determinados países por motivos ajenos a la música.

Canciones y artistas de Eurovisión 2026

La gran favorita en las apuestas es Finlandia. Linda Lampenius y Pete Parkkonen defenderán Liekinheitin en el puesto 17, una posición considerada muy favorable dentro del concurso. Según explicó la experta Gemma Lorente a Europa Press, la candidatura finlandesa podría verse además beneficiada por el clima de división que rodea a Israel y por el posible reparto estratégico de votos.

Tras Dinamarca, Alemania actuará en segundo lugar con Sarah Engels y Fire. Después llegará Israel y, a continuación, Bélgica, Albania y Grecia. Ucrania actuará séptima con LELÉKA y Ridnym, seguida de Australia, donde la veterana Delta Goodrem interpretará Eclipse. Serbia, Malta y Chequia cerrarán la primera mitad de la gala.

En la segunda parte aparecerán Bulgaria, Croacia, Reino Unido y Francia. El proyecto británico LOOK MUM NO COMPUTER interpretará Eins, Zwei, Drei, mientras que Monroe defenderá la candidatura francesa con Regarde!. Moldavia, Finlandia, Polonia, Lituania y Suecia ocuparán los puestos del 16 al 20 antes del tramo final con Chipre, Italia, Noruega, Rumanía y Austria.

España no participa, pero sí podrá votar

España no estará presente en Eurovisión por primera vez desde su debut en 1991. Los consejeros del PSOE, PNV y otros partidos de izquierda del Consejo de Administración de RTVE decidieron abandonar el certamen y tampoco emitirá la final. En su lugar ofrecerán un especial de La Casa de la Música.

La final comenzará este sábado a las 21:00 horas y en España solo podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube de Eurovisión. Paradójicamente, la edición de 2025 fue una de las más vistas de los últimos años en nuestro país, con casi seis millones de espectadores y un 50% de cuota de pantalla.

Aun así, los espectadores españoles sí podrán participar en las votaciones gracias al sistema Rest of the World, habilitado por la organización para los países que ya no forman parte del festival. El voto podrá emitirse a través de la web oficial del concurso.

Cambios en el televoto

Precisamente el televoto se ha convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza del festival. En 2025, RTVE llegó a pedir explicaciones sobre cómo se habían repartido los votos españoles después de que Israel arrasara entre el público.

Hace meses, la organización aprobó varias reformas. Entre ellas destaca la reducción del máximo de votos permitidos por espectador, que pasa de 20 a 10, con el objetivo de limitar posibles manipulaciones y repartir más el apoyo entre candidaturas.

También vuelven a ganar peso los jurados profesionales en las semifinales, donde contarán de nuevo un 50% frente al televoto. Además, los jurados nacionales pasarán de cinco a siete miembros e incluirán jóvenes de entre 18 y 25 años.